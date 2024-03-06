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Банк России выявил в Ярославской области пять нелегальных кредиторов

06.03.2024, 16:41, Детали
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Специалисты Банка России в 2023 году выявили на финансовом рынке Ярославской области пять нелегальных кредиторов.

В основном, «черные кредиторы» работали под вывесками ломбардов и компаний по ремонту электроники и незаконно выдавали ярославцам займы.

– В ситуации, когда человеку срочно нужны деньги, довольно легко стать «клиентом» компании, которая выдает займы незаконно. Такие кредиторы, изначально действующие вне правового поля, могут нарушать условия договора и права заемщика, превышать установленный законом предел для начисления процентов и штрафов, – комментирует эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.

Прежде чем заключить договор с какой-либо финансовой организацией, необходимо убедиться, что вы имеете дело с легальной компанией. В первую очередь, проверьте у нее разрешение на предоставление конкретных финансовых услуг. Этой организации также не должно быть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.




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