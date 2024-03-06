«Балерина», коса «рыбий хвост» и пучок с эффектом хаоса – десять модных причесок-пятиминуток для стильного образа

За симпатичной прической далеко не всегда стоят часы, проведенные в салоне. Красивую укладку всегда можно сделать самостоятельно, причем буквально за пять минут. Ниже предлагаем вашему вниманию подборку быстрых причесок, которые позволят создать стильный и модный образ.

Современный пучок с эффектом хаоса

Самыми простыми быстрыми укладками являются хвосты и пучки. Вариантов создания таких укладок существует множество. Иногда такие прически дополняются косами, плетение которых также не занимает много времени.

К примеру, при недостатке времени можно сделать небрежный пучок. Создать такую укладку будет совершенно несложно. Соберите волосы в небрежный распущенный хвост. Закрутите хвостик вокруг себя и завяжите его лентой для волос. Теперь вытягивайте некоторые пряди и распускайте их, чтобы создать небрежный вид.

Хвост на половину волос

Хвост на половину волос — идеальный компромисс, отлично подходящий на любой день или на выход. Чтобы сделать такую укладку, сначала тщательно расчешите волосы. Затем соберите пряди спереди и по бокам и закрепите их на затылке. Можно дополнительно с каждой стороны заплести по рыхлой косичке, чтобы привнести в укладку элемент игривости. Но при создании прически можно обойтись и без этого шага.

Классический высокий хвост

Классический высокий хвост — отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть элегантно и непринужденно. Для создания прически расчешите волосы на прямой пробор, а затем затяните их вверху резинкой. Если какие-то пряди выпадают из хвоста, закрепите их заколками. Эта прическа небрежной выглядеть не должна.

Элегантный низкий хвост

Прическа низкий хвост отличается вневременной привлекательностью и элегантностью. Аккуратно собрав волосы на затылке и закрепив их тонкой лентой, можно без труда получить непринужденный и стильный образ. Такая прическа не только излучает изящество, но и отличается универсальностью. Низкий хвост идеально подойдет как просто для прогулки, так и для какого-нибудь официального мероприятия. Закреплять его можно резинкой или лентой.

Коса «рыбий хвост»

Коса в виде рыбьего хвоста – волшебный штрих, способный привнести элегантность в любой стиль. Заплести такую косичку намного проще, чем это может показаться на первый взгляд. Возьмите расческу и хорошенько расчешите волосы. Возьмите тонкую прядь с левой стороны, выверните ее и заправьте с правой. Продолжайте плетение взад-вперед, чтобы получить плетеный узор, направленный вниз. Внизу завяжите косу красивой лентой для волос. Можно также использовать резиночку.

Прическа “балерина”

Непринужденная шикарная балетная укладка позволит создать креативный образ на каждый день. Всего за несколько шагов можно превратить свои локоны в классический пучок, излучающий элегантность. Расчешите волосы, соберите их в высокий хвост и закрепите резинкой или лентой для волос. Используя технику скручивания, создайте элегантный пучок.

Стильный низкий пучок

Низкий пучок — стильная прическа, которая подойдет абсолютно к любому образу. Чтобы сделать такую укладку, тщательно расчешите волосы. Соберите низкий хвостик и завяжите его лентой. Заверните элегантный низкий пучок и закрепите его несколькими заколками для волос. Выньте из пучка несколько прядей так, чтобы они обрамляли лицо.

Пучок на половину волос

Необязательно собирать в пучок все волосы. Сделайте хвост на половину волос. Скрутите небрежный пучок. Такая прическа придаст вашему образу непринужденный шарм. Пучок на половину волос считается укладкой универсальной. Такая прическа отлично подойдет как на каждый день, так и для какого-нибудь торжества.

Плетеный хвостик

Плетеный тонкий хвостик — отличный вариант для быстрого создания элегантного образа. Расчешите волосы, возьмите не слишком тонкую прядь и закрутите ее свободной спиралькой. Закрепите кончик невидимкой. Сделайте то же самое с другой стороны. Закрепите пряди сзади резинкой или заколкой. Снимите невидимки с кончиков прядей. Расчешите получившийся сзади хвостик.

Быстрые прически с использованием аксессуаров

Создать стильную укладку в том случае, если это нужно сделать быстро, можно с помощью какого-нибудь аксессуара. Это может быть, к примеру, заколка-краб. С помощью такой заколки несложно буквально в несколько минут создать сразу большое количество вариантов прически.

Можно также просто причесаться и надеть шикарную шелковую ленту для волос. Ленту можно использовать и для того, чтобы создать игривый низкий или высокий пучок.