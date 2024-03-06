Скандалы: От ареста до огорода

Где теперь члены правительства Полтавченко

Появление в публичном поле бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна заставило «Фонтанку» провести быструю инспекцию — а где вообще сейчас его недавние коллеги по Смольному. Разброс внушительный.

Марат Оганесян, в прошлом знаковый вице-губернатор Петербурга, отбывший срок за взятки, снова на хорошей должности — заместитель директора Мариинского театра. Но крутые повороты из «призыва Полтавченко» случились не только у него.

Сам бывший губернатор Петербурга с приставкой «экс» уже больше месяца ездит на новую работу, правда, не оплачиваемую. Георгий Полтавченко после ухода из Объединенной судостроительной корпорации — глава попечительского совета РАНХиГСа. Как утверждают собеседники «Фонтанки» в вузе, общественную должность он исполняет так тщательно, как никто другой, а вместе с ним — и ещё несколько помощников.

Еще за год до своей отставки с должности губернатора он дал интервью главному редактору «Новой газеты Санкт-Петербург» Диане Качаловой — первое и, видимо, последнее настолько большое и явно не подготовленное. В нем он пояснял, что не любит работать на публику: «Мне надо меньше мелькать и рассказывать о своей работе, а больше делать, чтобы люди сами ее чувствовали». В ответ на реплику Качаловой о том, что при Матвиенко в городе был карнавал, который шел к Дворцовой, а при Полтавченко появился крестный ход, идущий в обратную сторону, глава города заметил, что в Петербурге существует масса других культурных событий, например «Бал буксиров».

На противопоставлении этому образу в 2018 году пытался начинать своё губернаторство и Александр Беглов. Впрочем, довольно быстро и его выходы в свет и публичность стали протокольными, заговорили о преемственности двух администраций. Но на уровне вице-губернаторов можно отметить только, что за финансы в правительстве Беглова отвечает Алексей Корабельников, который возглавлял профильный комитет еще при Полтавченко. Остальных же «вице» из той эпохи поразбросало, пусть некоторых — и недалеко.

Например, Константин Серов при Полтавченко отвечал в Смольном за политику. Ему досталось нелегкое время — в 2017 году, посмотрев видео Алексея Навального*, молодые люди массово выходили на акции протеста. Серов лично приходил на Марсово поле, когда там шли демонстрации, и даже от своего имени приглашал протестующих в кино на патриотический фильм вместо митинга (сейчас такую картинку даже представить сложно). Теперь Серов — глава Фрунзенского района. Он по-прежнему сторонник личного участия во всех делах и мероприятиях. Например, как писали в СМИ, в сентябре 2022 года собрал на совещание глав местных администраций, в том числе оппозиционных муниципалитетов, и раздал им повестки в военкомат.

Ещё один вице-губернатор того времени нашёл пристанище в музее истории города — Владимир Кириллов, отвечавший за культуру, пересел в директорское кресло в Петропавловской крепости. После его прихода в музее началась текучка, часть сотрудников уволилась — пришли новые люди. Например, экс-глава комитета по образованию Жанна Воробьева стала замдиректора по науке и просветительской деятельности. В 2022 году музей проверяла Контрольно-счетная палата. По итогам проверки они выяснили, что одного из замов Кириллов поселил рядом с Петропавловским собором, учреждение зачем-то купило четыре машины Toyota Camry, а у самого экс-вице было на зарплате аж два личных водителя.

Первыми из правительства Беглова были уволены вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Их увольнение сопровождалось критикой в соцсетях, авторы которых нарочито поддерживали Беглова. Оба заявления об отставке, по их утверждению, написали сами и сразу, но новый глава города попросил их ненадолго задержаться. «Попросите, пожалуйста, координируемые СМИ «не плевать в спину» уходящим, в том числе мне. Не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи», — написал тогда Албин в соцсетях. Теперь он работает в Газпромбанке и ведет харизматичный телеграм-канал; 5 марта, к примеру, там два поста: про христианский праздник Льва Катальщика и про метафизику как дисциплину философии. Мокрецов, по словам его бывших коллег, трудился в «Ростехе».

В январе 2019-го из правительства ушли Сергей Мовчан (он отвечал за экономический блок), Михаил Кучерявый (арктический вице) и Александр Говорунов (глава администрации). Сергей Мовчан после этого перешёл на работу в ОСК (туда же, к слову, уходил экс-вице Олег Марков), где председателем совета директоров стал Полтавченко. В судостроительной корпорации Мовчан отвечал за внутренний аудит. Сейчас, как он сообщил «Фонтанке», Мовчан занимается воспитанием внука, а также иногда консультирует знакомых, как устроена государственная машина.

Александр Говорунов после Смольного работал в Сбере, а два года назад стал замгендиректора в компании по добыче золота и серебра «Полиметалл». Как он рассказал «Фонтанке», теперь его жизнь состоит из разъездов в разные регионы: в Магаданскую область, Хабаровский край, Якутию, Чукотку, на Урал.

Михаила Кучерявого в прошлом году поздравляли с днём рождения в соцсетях Общественной палаты города. Он там председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. «Пусть жизнь будет увлекательной», — пожелали бывшему вице-губернатору Петербурга по делам Арктики.

Как ни крути, самой витиеватой оказалась карьера именно у бывшего строительного вице-губернатора Марата Оганесяна. В Смольном он курировал строительство футбольного стадиона «Газпром Арена», а в 2015 году ушёл в отставку по собственному желанию. Спустя полтора года его задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона. Оганесяна признали виновным в получении взяток и приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей. Как выяснилось, в прошлом году Оганесян смог вернуться к обычной жизни и даже устроиться в Мариинский театр — помощником директора по реализации инвестиционно-строительных объектов. Строительство второй сцены театра еще до Смольного он курировал в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

В местах содержания под стражей успел побывать и бывший вице-губернатор по ЖКХ Владимир Лавленцев — он не вернул долг своему давнему партнеру Геннадию Тимченко, в чьих компаниях трудился после ухода из Смольного в 2014 году (занимались они, что характерно, строительством «СКА Арены»). Сейчас он под следствием по делу о мошенничестве, а параллельно Тимченко выиграл у него гражданский иск на 2,7 млрд рублей, и теперь в рамках банкротного производства суд назначил распродажу имущества Лавленцева.

Экс-вице-губернатору Сергею Козыреву в прошлом году пришлось иметь дело с полицией за лихую пьяную езду. Судя по СПАРК, теперь бывший энергетический вице занимается разнообразным бизнесом — от управления недвижимостью до кинопроизводства и охоты на диких животных.

Собственный бизнес покрупнее и вполне успешно ведет в Петербурге первый культурный вице-губернатор Полтавченко Василий Кичеджи. Новостной портал «Интересант», несмотря на эксклюзивные новости, так и не «взлетел», и Кичеджи открыл отель «Богема» в Мучном переулке.

Отвечавший за ЖКХ с 2015 года Николай Бондаренко уже несколько лет заседает в Законодательном собрании на должности вице-спикера.

В прошлом вице-губернатор — руководитель администрации и по совместительству главный в русском Афонском обществе, к которому некогда имели хоть какое-то отношение чиновники самого разного уровня в Смольном, Игорь Дивинский пробыл один созыв депутатом Госдумы. Теперь, рассказал Дивинский «Фонтанке», он дачник и выращивает огурцы в Подмосковье.

Клочкова Ксения

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”