 

Студентам, отказывающимся от использования презервативов, повысят стипендии

06.03.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство образования учредило новую надбавку к стипендии в размере 498,12 рублей – её смогут получать студенты очной формы обучения, которые добровольно отказались от средств контрацепции при контактах с лицами противоположного пола.

Таким образом чиновники намерены не только простимулировать появление новых семей, но улучшить материальное положение учащихся.

Источник в ведомстве заявил, что встав на путь создания новой ячейки общества, студенты-очники могут не сомневаться: государство поможет им обеспечивать не только себя, но и свою вторую половину, а также детей. Эта надбавка будет иметь «несгораемый» характер – её не сократят и не отменят даже, если студент и так отлично учится, побеждает в конкурсах, участвует в жизни вуза и в результате получает баснословную стипендию (максимально возможная выплата сейчас колеблется в районе 6-7 тысяч рублей).

– Сейчас, слава богу, телефоны у всех есть, видео все снимать умеют. Принёс, показал , получил деньги, – говорит член рабочей группы по социальной поддержке учащихся. – Если молодые совершеннолетние люди разного пола любят друг друга и могут это доказать, государство должно поддерживать прекрасные порывы. Конечно, при этом деканаты не должны третировать или отчислять тех, кто вопреки указаниям президента и правительства пока не завёл детей. Наказание за такие поступки должно быть чисто гражданским, а не юридическим.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Скандалы: Прибыль растет

06.03 / На Indiegogo показали Minimal Phone с физической клавиатурой и экраном E Ink

06.03 / GSMArena: Nothing Phone 2a с чипом Dimensity 7200 Pro представлен официально

06.03 / Microsoft объявила о прекращении поддержки WSA в Windows 11

06.03 / Ульяновский автозавод выйдет на IT-рынок

06.03 / Скандалы: У биткоина отказали тормоза

06.03 / Используйте брошки, массивные ожерелья, перекрасьте волосы и не только: способы сделать луки уникальными

06.03 / Скандалы: Офшорная сага

06.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трамп выигрывает праймериз

06.03 / АНБ США: в 7 из 10 китайских роботов пылесосов без всякой необходимости установлен микрофон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика