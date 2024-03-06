Студентам, отказывающимся от использования презервативов, повысят стипендии

Министерство образования учредило новую надбавку к стипендии в размере 498,12 рублей – её смогут получать студенты очной формы обучения, которые добровольно отказались от средств контрацепции при контактах с лицами противоположного пола.

Таким образом чиновники намерены не только простимулировать появление новых семей, но улучшить материальное положение учащихся.

Источник в ведомстве заявил, что встав на путь создания новой ячейки общества, студенты-очники могут не сомневаться: государство поможет им обеспечивать не только себя, но и свою вторую половину, а также детей. Эта надбавка будет иметь «несгораемый» характер – её не сократят и не отменят даже, если студент и так отлично учится, побеждает в конкурсах, участвует в жизни вуза и в результате получает баснословную стипендию (максимально возможная выплата сейчас колеблется в районе 6-7 тысяч рублей).

– Сейчас, слава богу, телефоны у всех есть, видео все снимать умеют. Принёс, показал , получил деньги, – говорит член рабочей группы по социальной поддержке учащихся. – Если молодые совершеннолетние люди разного пола любят друг друга и могут это доказать, государство должно поддерживать прекрасные порывы. Конечно, при этом деканаты не должны третировать или отчислять тех, кто вопреки указаниям президента и правительства пока не завёл детей. Наказание за такие поступки должно быть чисто гражданским, а не юридическим.

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