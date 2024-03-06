 

На Indiegogo показали Minimal Phone с физической клавиатурой и экраном E Ink

06.03.2024, 14:25, Разное
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На платформе Indiegogo представлен инновационный смартфон Minimal Phone, оснащенный экраном E Ink и классической QWERTY-клавиатурой. Отличаясь от большинства устройств на рынке, новинка предлагает пользователю непривычный, но функциональный подход, пишет портал Rozetked.

Устройство оснащено 3,5-дюймовым экраном E Ink с разрешением 640×480 пикселей. За производительность ответственен чип MediaTek MT6769 с тактовой частотой 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2. Оперативная память составляет 4 ГБ, а встроенной памяти – 128 ГБ. В смартфоне установлены две камеры: основная на 16 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Одним из главных достоинств Minimal Phone является его высокая автономность. Благодаря энергоэффективному экрану и аккумулятору на 4000 мАч устройство способно работать до 4 дней в режиме ожидания или до 10 часов в режиме разговора. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт по кабелю и 20 Вт по беспроводному протоколу Qi.

Minimal Phone работает под управлением Android 13. В настоящее время смартфон доступен для предзаказа на платформе Indiegogo по цене от $350 (примерно 31,9 тыс. рублей). Первые поставки запланированы на июнь 2024 года.

Ранее компания Nothing представила свой бюджетный смартфон с подсветкой, дополняя ассортимент инновационных устройств на рынке.


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