GSMArena: Nothing Phone 2a с чипом Dimensity 7200 Pro представлен официально

Компания Nothing анонсировала свой бюджетный смартфон Phone 2a, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 7200 Pro, подсветкой и прозрачным корпусом. Об этом пишет портал GSMArena.

Смартфон Nothing Phone 2a выделяется прозрачным корпусом, а также тремя диодами с подсветкой Glyph Interface на задней панели, используемыми для индикации уведомлений и входящих звонков. На передней панели установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий максимальную яркость до 1300 нит.

Камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором Samsung GN9 с оптической стабилизацией изображения, а также 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем Samsung JN1. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, однако беспроводной зарядки в смартфоне нет.

Nothing Phone 2a работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.5. Вариант с 8/128 ГБ памяти будет стоить €330 (около 32,6 тыс. рублей), а версия с 12/256 ГБ – €380 (около 37,5 тыс. рублей).

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