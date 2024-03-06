Microsoft объявила о прекращении поддержки WSA в Windows 11

Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows Subsystem for Android (WSA) в Windows 11, функции, позволяющей запускать Android-приложения на компьютерах. Согласно официальному сообщению, с 6 марта 2024 года пользователи не смогут установить Amazon Appstore — единственный магазин приложений для WSA. Также будет невозможно загрузить новые приложения из этого источника, и разработчикам будет закрыта возможность публиковать новые приложения, совместимые с WSA, в Amazon Appstore.

Однако магазин Amazon продолжит работать на других устройствах. Приложения, установленные из Amazon Appstore до 6 марта 2024 года, будут обновляться до 5 марта 2025 года, после чего их поддержка будет приостановлена.

Windows Subsystem for Android был запущен в октябре 2021 года, предоставив пользователям Windows 11 доступ к бета-версии WSA с поддержкой Android-приложений. Сервис позволял устанавливать приложения в формате .apk без магазина Amazon. Однако неясно, будет ли такая схема работать после прекращения поддержки.

Ранее вышло масштабное обновление для Windows 11 с десятком новых функций.