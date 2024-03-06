Ульяновский автозавод выйдет на IT-рынок

Автомобильный завод в Ульяновске, известный своими надёжными и универсальными внедорожниками, расширяет сферу деятельности – он выходит на рынок информационных технологий.

В связи с тем, что по организационным причинам УАЗ должен временно сократить число штампуемых кузовов, на высвободившихся мощностях предприятие начнёт выпускать корпуса для персональных компьютеров. По мнению руководства компании, это позволит диверсифицировать производство и войти в новый, перспективный сегмент рынка.

– Мы считаем, что наш опыт и качество изготовления металлических деталей может быть успешно применён в создании корпусов для домашних компьютеров, – пояснили в пресс-службе предприятия. – Да, это другой сегмент, фактически хайтек, особенно учитывая, что в корпусе ПК нужно приваривать до 10 отдельных деталей, но наши технологические возможности простираются далеко за горизонты воображения конкурентов.

Как отмечается в пресс-релизе, несмотря на прохладный март, в конструкторском бюро сейчас жарко – у каждого кульмана не стихают споры о том, какой будет первая линейка корпусов. В перспективный типаж входят как компактные решения, которые может переносить один человек, так и стационарные варианты для использования на объектах промышленности и в государственных учреждениях.

– В конкурсе победят проекты корпусов, сочетающие в себе наиболее низкую металлоёмкость и наиболее ощутимое удобство в пусконаладке и эксплуатации. Их чертежи передадут на изготовление в экспериментальный цех уже до конца 2024 года, – пообещали на Ульяновском заводе.

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