 

People’s Daily – Запад лжёт о закате китайской экономики

06.03.2024, 13:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Западе утверждают, что темпы экономического роста Китая недостаточно высоки, импульс развития ослабевает, а конец процветания страны близок. Однако, пишет People’s Daily, подобная теория о достижении Китаем пика своего экономического развития является лишь голословным утверждением, которое идёт вразрез с реальными фактами.


AP

Последние годы по всему Китаю развивают «инновационный двигатель» и ускоряют разработку новых движущих сил экономического роста, однако в США и на Западе утверждают, что темпы экономического роста Китая недостаточно высоки, импульс развития ослабевает, а конец процветания страны близок. Как пишет People’s Daily, подобная теория о достижении Китаем пика своего экономического развития — это лишь голословное утверждение, которое идёт вразрез с реальными фактами: экономика Китая в новую эпоху переходит от стадии стремительного роста к стадии высококачественного развития, модель развития меняется с роста, стимулируемого факторами, на инновационный рост.

Как продолжает издание, новые производительные силы означают передовую производительность с ведущей ролью инноваций, которая отличается высокими технологиями, высокой эффективностью и качеством.

В 2023 году выпуск солнечных батарей, автомобилей на новых источниках энергии и генераторных установок увеличился на 54%, 30,3% и 28,5% соответственно. За двузначным ростом стоит идеальное сочетание сильного рынка Китая и возможностей производства и поставок, что создает неограниченный потенциал развития.

В 2023 году в Китае объём производства интеллектуальных продуктов, в числе которых сервисные роботы и оборудование для 3D-печати, увеличился на 23,3% и 36,2% соответственно. Согласно отчёту Международной федерации робототехники, процент внедрения роботов в Китае составил 52% от общемировой доли, а оперативные запасы роботов превышают 1,5 миллионов единиц.
В 2023 году добавленная стоимость китайской промышленности по производству оборудования увеличилась на 6,8% по сравнению с 2022 годом, а коэффициент вклада в рост всех крупных промышленных предприятий составил около 50%.

Развитие вышеперечисленных отраслей отражает высокотехнологичное, интеллектуальное и экологичное направление трансформации промышленности Китая. Ускорение преобразований привело к активному развитию новых отраслей промышленности, и новый импульс экономического развития продолжает набирать обороты.

В 2023 году инвестиции Китая в высокотехнологичные отрасли увеличились на 10,3% по сравнению с 2022 годом, темпы роста на 7,3 процентных пункта выше, чем у роста инвестиций в основной капитал. В частности, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 9,9%, а инвестиции в высокотехнологичные сферы услуг увеличились на 11,4%.

В результате более чем десятилетнего стремительного развития масштабы предприятий в новых стратегических отраслях промышленности Китая продолжают расти. По состоянию на сентябрь 2023 года, общее число китайских предприятий в новых стратегических отраслях превысило 2 млн.

По словам вице-президента Академии общественных наук Китая Ван Чанлиня, развитие новых стратегических отраслей Китая к концу 2023 году можно охарактеризовать групповым скачком, который стал важной силой, поддерживающей экономический рост страны.

Многие страны переняли опыт Китая в развитии новых движущих сил экономического роста. Ся Хуашэн, финансовый эксперт бразильского аналитического центра Getulio Vargas Foundation, отметил, что высокие технологии, цифровая экономика и сектор новой энергетики Китая показывают стремительный рост, их доля в экономике страны растёт, и «Китай продолжает двигаться вперёд в верном направлении».


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