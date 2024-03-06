People’s Daily – Запад лжёт о закате китайской экономики

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На Западе утверждают, что темпы экономического роста Китая недостаточно высоки, импульс развития ослабевает, а конец процветания страны близок. Однако, пишет People’s Daily, подобная теория о достижении Китаем пика своего экономического развития является лишь голословным утверждением, которое идёт вразрез с реальными фактами.



AP

Последние годы по всему Китаю развивают «инновационный двигатель» и ускоряют разработку новых движущих сил экономического роста, однако в США и на Западе утверждают, что темпы экономического роста Китая недостаточно высоки, импульс развития ослабевает, а конец процветания страны близок. Как пишет People’s Daily, подобная теория о достижении Китаем пика своего экономического развития — это лишь голословное утверждение, которое идёт вразрез с реальными фактами: экономика Китая в новую эпоху переходит от стадии стремительного роста к стадии высококачественного развития, модель развития меняется с роста, стимулируемого факторами, на инновационный рост.

Как продолжает издание, новые производительные силы означают передовую производительность с ведущей ролью инноваций, которая отличается высокими технологиями, высокой эффективностью и качеством.

В 2023 году выпуск солнечных батарей, автомобилей на новых источниках энергии и генераторных установок увеличился на 54%, 30,3% и 28,5% соответственно. За двузначным ростом стоит идеальное сочетание сильного рынка Китая и возможностей производства и поставок, что создает неограниченный потенциал развития.

В 2023 году в Китае объём производства интеллектуальных продуктов, в числе которых сервисные роботы и оборудование для 3D-печати, увеличился на 23,3% и 36,2% соответственно. Согласно отчёту Международной федерации робототехники, процент внедрения роботов в Китае составил 52% от общемировой доли, а оперативные запасы роботов превышают 1,5 миллионов единиц.

В 2023 году добавленная стоимость китайской промышленности по производству оборудования увеличилась на 6,8% по сравнению с 2022 годом, а коэффициент вклада в рост всех крупных промышленных предприятий составил около 50%.

Развитие вышеперечисленных отраслей отражает высокотехнологичное, интеллектуальное и экологичное направление трансформации промышленности Китая. Ускорение преобразований привело к активному развитию новых отраслей промышленности, и новый импульс экономического развития продолжает набирать обороты.

В 2023 году инвестиции Китая в высокотехнологичные отрасли увеличились на 10,3% по сравнению с 2022 годом, темпы роста на 7,3 процентных пункта выше, чем у роста инвестиций в основной капитал. В частности, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 9,9%, а инвестиции в высокотехнологичные сферы услуг увеличились на 11,4%.

В результате более чем десятилетнего стремительного развития масштабы предприятий в новых стратегических отраслях промышленности Китая продолжают расти. По состоянию на сентябрь 2023 года, общее число китайских предприятий в новых стратегических отраслях превысило 2 млн.

По словам вице-президента Академии общественных наук Китая Ван Чанлиня, развитие новых стратегических отраслей Китая к концу 2023 году можно охарактеризовать групповым скачком, который стал важной силой, поддерживающей экономический рост страны.

Многие страны переняли опыт Китая в развитии новых движущих сил экономического роста. Ся Хуашэн, финансовый эксперт бразильского аналитического центра Getulio Vargas Foundation, отметил, что высокие технологии, цифровая экономика и сектор новой энергетики Китая показывают стремительный рост, их доля в экономике страны растёт, и «Китай продолжает двигаться вперёд в верном направлении».