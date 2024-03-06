Скандалы: «Уклонисты уходят на дно»

Как на Украине бегут от мобилизации и на что идут военкомы в охоте на призывников

Классические схемы уклонения от мобилизации на Украине, популярные среди мужчин призывного возраста, похоже, скоро перестанут работать. Почти безграничные полномочия сотрудников военкоматов вместе с радикальным ужесточением законодательства вынуждают граждан прибегать к самым отчаянным мерам — нелегальному пересечению границы, самоистязаниям, попыткам замаскироваться под женщин, стариков и даже диких животных. Осознавая проблему нехватки призывников, власти действуют двояко: с одной стороны, усиливают и ужесточают облавы, а с другой — пытаются найти для привилегированных лиц способ легализовать коррупцию, связанную с призывом. На что готовы украинцы в попытках спасти свои жизни и как на Украине ужесточают законодательство о мобилизации — в материале «Ленты.ру».

Поймай, если сможешь

26-летний IT-специалист из Сум стал одним из тысяч граждан Украины, оказавшихся в водах приграничной реки Тисы. Надев гидрокостюм и спасательный жилет, он попытался переплыть ее своими силами, но вскоре начал тонуть. Быстрое течение прибило его к берегу, но выбраться самостоятельно мужчина не смог — сильнейший холод привел к спазму конечностей. В итоге беглеца заметили и вытащили на сушу пограничники.

Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. С тем исключением, что ради побега первые готовы идти на поводу у сомнительных лиц и тратить тысячи долларов

Изначально контрабандисты обещали сумскому айтишнику пересечение границы легально. Но после встречи в Закарпатье неизвестные заявили ему ультимативно — плыть через полноводную реку придется самому. За этот рискованный способ мужчина заплатил 5000 долларов (458 тысяч рублей).

Случаи, когда посредники, получая деньги, бросают на произвол судьбы спасающихся от мобилизации украинцев, абсолютно не единичны. При этом риск попасться силовикам и отправиться за повесткой в ближайший ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, обозначение военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») стремится к максимуму.

Например, в конце осени пятеро бегущих от призыва украинцев по совету своего проводника попытались назвать пограничникам несуществующий пароль «картошка». Им обещали, что кодовое слово должно подействовать на силовиков, охраняющих границу со Словакией, соответствующе. Это оказалось банальным обманом.

Аналогичным образом Государственная пограничная служба Украины задержала невезучего мужчину в Закарпатье. Как выяснилось, до этого он пытался сбежать за границу как минимум трижды. В четвертый раз он надел для маскировки детскую розовую шапку с помпоном, надеясь сойти за несовершеннолетнего.

Это лишь несколько более чем из 20 тысяч неудачных случаев побега украинских граждан от мобилизации. Две трети несостоявшихся беженцев, согласно официальной статистике, планировали пересечь границу пешком или вплавь. Остальные рассчитывали уехать из страны с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.

21 тыс. призывников была поймана Государственной пограничной службой Украины при пересечении границы с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года

Незаконное пересечение границы носит повальный характер: силовики задерживают бегущих из страны мужчин не только по одному, но и группами. Совсем недавно, 9 февраля, пограничники отчитались о самом массовом за время военного положения задержании уклонистов. Возле границы с Венгрией они «накрыли» два микроавтобуса с 40 мужчинами из 11 областей Украины. На задержанных составили административные протоколы, материалы передали на рассмотрение полиции.

Однако, судя по всему, куда большему числу людей удалось успешно бежать.

Как пишет австрийское издание Exxpress со ссылкой на Eurostat, в страны Европейского союза, а также Норвегию и Швейцарию с начала боевых действий въехало 650 тысяч украинцев призывного возраста.

Это может свидетельствовать о том, что коррупционные схемы незаконного выезда за границу продолжают работать, однако их формат изменился: беглецы все чаще пользуются схемами с поддельными документами, нежели тайными тропами и сомнительными проводниками

Впрочем, для незаконного пересечения границы беглецы продолжают применять самые изощренные способы и маскируются для побега, например, под диких животных, переодевшись в костюмы зверей. А для того чтобы их не заметили, даже ходят на четвереньках.

Уклонисты также используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу

Скрытный и подозрительный

С Украины бегут во все соседние страны вдоль западной границы: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Самым популярным маршрутом, по заявлениям властей, стала Молдавия — туда, по официальным данным, бежало 11 тысяч человек

Однако, как уже было сказано, большая часть беглецов покидает страну формально на законных основаниях. В конце прошлого года представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук сообщил, что из страны ежедневно выезжает 6000 мужчин призывного возраста.

Из них 150-200 человек в сутки направляют за рубеж как волонтеров — используется система «Шлях», позволяющая выезжать из страны за гуманитарными или медицинскими грузами.

Остальные направляются в европейские страны либо как водители грузовых автомобилей, либо как многодетные отцы, либо как лица, сопровождающие инвалидов. Последняя категория составляет примерно 15 процентов от общего числа, то есть ежедневно минимум 900 мужчин призывного возраста или 328 тысяч человек в год.

Для сравнения, всего на Украине насчитывается 3 миллиона инвалидов, а с февраля 2022 года по октябрь 2023 года их количество увеличилось еще на 300 тысяч

Другими словами, жители Украины идут на любые ухищрения, используют лазейки в законодательстве, чтобы избежать попадания на фронт. И попытками бежать за границу дело не ограничивается.

Те, кто по разным причинам не может позволить себе такой роскоши, прибегают к не менее оригинальным методам, не покидая при этом страны.

В начале февраля по соцсетям разошлась история жителя Винницкой области, сумевшего избежать отправки на фронт благодаря пьянству.

Согласно законодательству ТЦК не может отправить призывника в часть, если тот пребывает в состоянии интоксикации. Этим и воспользовался украинец, явившись на призывной пункт нетрезвым дважды

Из материалов уголовного дела, возбужденного против хитрого гражданина, следует, что помимо опьянения мужчина «криками выражал недовольство мобилизацией». В ТЦК ему сказали появиться через два дня, но он появился на день раньше и повторил трюк. На суде призывник настаивал, что пришел во второй раз по собственной инициативе, хотя и не в день отправки, а потому не может считаться уклонистом. Судья вынужден был согласиться и вынес оправдательный приговор.

Другим распространенным способом избежать встречи с сотрудником военкомата является маскировка. На украинских маркетплейсах активно продаются правдоподобные силиконовые маски женщин и стариков. Стоимость одной составляет в среднем 13 тысяч гривен (31,2 тысячи рублей), хотя можно найти и уцененные варианты с дефектами за 800 гривен (1,9 тысячи рублей).

Также популярность набрали чаты и каналы в Telegram, где публикуются данные об уличных рейдах военкомов

Некоторые из них даже публикуют персональные данные сотрудников ТЦК, участвовавших в жестких задержаниях.

В попытках избежать мобилизации многие украинские мужчины вспомнили и об альтернативной гражданской службе, которая гарантируется религиозным меньшинствам местным законодательством. Ею могут воспользоваться, например, представители ряда евангельских конфессий, кришнаиты и другие верующие.

Если верить статистике, только за 2022 год доля протестантов в украинском обществе увеличилась с 1,5 до 3,7 процента

При этом, как полагают украинские юристы, такая норма работает исключительно для срочной службы, которая с недавних пор на Украине упразднена. Отсутствие призыва евангелистов они объясняют тем, что правительство еще не приняло соответствующее решение. Однако власти совсем скоро могут озаботиться этим вопросом.

Не поступила команда сверху призывать [верующих], вот и весь вопрос

Николай Гольбин

украинский юрист

Новая волна

На фоне жестких методов задержаний уклонистов сотрудниками ТЦК не прекращаются протесты против массовой мобилизации, в том числе в Киеве. Но самые резонансные акции неповиновения в начале февраля прошли в селах Верховина и Космач в Ивано-Франковской области. В первом случае толпа местных жителей попыталась растерзать женщину, подозреваемую в работе на военкомат. Во втором — жители атаковали самих военкомов и полицейских, приехавших в поселок для мобилизации. В обоих случаях жителям удалось отбиться от правоохранителей.

Еще одним протестным местом стал Бучач в Тернопольской области, где после многодневного пребывания в ТЦК умер 49-летний мужчина. Призывник страдал эпилепсией, а у него нашли многочисленные гематомы и сломанные ребра.

Причем это уже далеко не первый случай жестоких действий военкомов и социально несправедливой мобилизации, когда призывают нуждающихся и непригодных

В Одесской области сотрудники ТЦК довели до смерти непригодного к службе мужчину. Жестокому обращению подвергся также мобилизованный в Николаевской области, после чего местные жители пообещали сжечь ТЦК.

Где ни зайдешь, все советуют, как избежать, как отвечать, когда останавливают машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что военных скоро будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация

Анатолий Стуженко

командир 118-й бригады территориальной обороны

Проблему нехватки кадров решают при этом «классическим» способом — массовыми облавами и засадами на дорогах. Их масштабы, судя по публикуемым в сети видеозаписям, растут с каждым днем.

Рейды по кафе, спортзалам, остановкам и общественному транспорту давно стали привычным делом по всей Украине

В Одессе сотрудники ТЦК поголовно высаживают из автобусов, троллейбусов и трамваев мужчин призывного возраста. В Киеве на транспортных развязках и оживленных магистралях появились десятки пунктов проверки документов. Военные не скрывают, что цель таких мер — поимка уклонистов.

Однако способы, к которым прибегают украинцы для уклонения и борьбы с военкомами, в целом не меняют картины. Ускорить и повысить эффективность призыва, согласно задумке властей, должен новый закон о мобилизации, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму этапу рассмотрения.

В Верховной Раде изучают возможность усилить уголовную ответственность за уклонение от службы. Пытающимся бежать за рубеж мужчинам предлагают давать от 3 до 5 лет тюрьмы, а в случае применения оружия при задержании — до 12 лет

Поводы для оптимизма сокращает и другой законопроект, связанный с учреждением системы полномасштабного видеонаблюдения. Депутаты партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» предлагают вычислять личности уклонистов на основании биометрических данных и другой личной информации вплоть до номера паспорта и оцифровки лица.

Логичным продолжением этих инициатив может стать и ужесточение контроля за государственной границей в целом, чего, однако, пока нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью. Тотальная кампания против организаторов схем помощи уклонистам, впрочем, также маловероятна.

Действительно, властям необходимо удерживать в стране как можно больше мужчин, чтобы поддерживать мобилизационный потенциал. Но в то же время излишнее рвение в этом вопросе рискует выплеснуть общественное недовольство, связанное с поражениями на фронте, наружу

Озабоченность этим обстоятельством открыто подчеркивается депутатами в Верховной Раде. Именно по этой причине власти стремятся исключить из новых законопроектов совсем уж драконовские положения. По крайней мере публичная риторика разворачивается именно в таком ключе.

Как считает политолог Богдан Безпалько, принципиально новых мер по задержанию уклонистов на Украине ожидать пока не стоит. При этом в количественном отношении охват уличных рейдов, несомненно, вырастет, хотя и не кратно, заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Можно задержать демонстративно десятки человек для отчетности, но 6000 человек в сутки не удастся остановить никак. Для этого нужно менять целиком всю государственную систему Украины, что невозможно

Богдан Безпалько

политолог

В коррупционных схемах по вывозу или сокрытию уклонистов, уверен политолог, замешаны практически все органы государственной власти. По его словам, на фоне ужесточения законодательства расценки на такие услуги однозначно вырастут, но сами махинации никуда не исчезнут.

Богдан Безпалько напомнил, что на «крышевании» бизнеса по помощи призывникам или расхищении средств на оборону были замечены в том числе и первые лица. Речь идет, например, о бывшем министре обороны Алексее Резникове, который был уличен журналистами в злоупотреблениях при государственных закупках.

Доходы правящего класса должны как-то подпитываться: либо внешними кредитами, либо за счет населения. Пока есть возможность, этот организм функционирует и работает. С Украины бегут 6000 человек в сутки, если каждый из них заплатит хотя бы по 1000 долларов, это уже 6 миллионов долларов в сутки — а платят они гораздо больше

Богдан Безпалько

политолог

Для простых граждан, которым не по карману взятка даже в несколько тысяч долларов, такая ситуация сулит либо попадание на фронт, либо разрыв всех связей с государством и «уход на дно».

Большая часть молодых людей поступает очень просто. Уклонисты уходят на дно: они остаются дома, прекращая всякие контакты с работодателем, с теми, кто раньше вынуждал выходить на улицу и покидать жилье. Все это принудительно ложится на плечи их родственников — либо пожилых, либо женщин, либо детей. Вариант откупиться от военкоматов становится все менее вероятным

Богдан Безпалько

политолог

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Признаков, что мобилизация на Украине может быть смягчена хотя бы немного под давлением населения, нет: неготовность брать в руки оружие в стране, которая поставила в строй более одного миллиона солдат, пока выражается исключительно «ногами».

Верховная Рада же рассмотрит законопроект об ужесточении призыва во втором чтении уже в марте. С наступлением климатической весны боевые действия неизбежно активизируются, а значит, возрастут и потери, и потребность в новых людях.

И как скоро Украина будет вынуждена расширять категории призыва на имеющих отсрочки по здоровью, брони или тяжелым семейным обстоятельствам, всего лишь вопрос времени. Репутационные издержки от таких действий продолжат расти, учитывая крайне негативный общественный резонанс

Юрий Леонов, Михаил Кириллов

Оригинал материала: “Lenta.ru”