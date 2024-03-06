Мнение: О «необходимой» обороне… Чьё дело правое?



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Уникальный снимок!

Группа военных делает селфи на фоне дела рук своих. Все радостные и довольные, весело смеются и ненатужно позируют. За их спинами — руины некогда мирного населённого пункта, где в развалинах лежат тела погибших, которых некому даже оплакать.

И все в мире, включая и авторов снимка, делают вид, будто так и надо. Будто тем, кто под завалами — поделом.

Нет, это не Авдеевка, не Артёмовск-Бахмут и тем более не Мариуполь, куда уже возвращается жизнь.

Это часть «зачищенного» Израилем сектора Газа, где заканчивается пятый месяц спецоперации возмездия за террористический набег 7 октября 2023 года. Тогда жертвами хамасовских террористов стали немногим более 1200 израильтян.

Возмездие, которое на Западе по-прежнему считают «необходимой самообороной» Израиля, удалось «на славу». Число убитых палестинцев перевалило за 30 тыс. чел. Как минимум две трети из них — старики, женщины, дети. И даже среди погибших мужчин призывного возраста далеко не все были боевиками террористической организации ХАМАС. При этом разрушено почти 60% строений в Газе.

Но никто не подаст на этих военных в суд, и санкции против Израиля Западом введены не будут, и вообще, арабы «сами виноваты», а митинги и шествия в их поддержку — это «антисемитизм» и нельзя. Ибо «своим», по мнению западных лидеров, дозволено всё.

Так и должна выглядеть «необходимая оборона»?

Понятно теперь, почему Глобальный Юг бежит от Запада под крыло Китая?

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