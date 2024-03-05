 

LSM – миссия воздушного патрулирования НАТО перебазировалась из Эстонии в Латвию

05.03.2024, 20:21, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пока на военной базе в Эстонии проходят ремонтные работы, воздушная миссия НАТО перебазируется в Латвию. Как передаёт LSM, в город Лиелварде уже прибыли около 200 немецких солдат, а также технический персонал.


AP

На время, пока на военной базе в Эстонии проходят ремонтные работы, миссия НАТО перебазируется в Латвию. Как пишет LSM, солдаты и истребители из Германии уже прибыли в город Лиелварде.

Как отмечает портал, на военных самолетах прибыло около 200 солдат, а также технический персонал. Год назад немцы уже посещали Лиелвардскую авиабазу. Несмотря на то, что база находилась в хорошем состоянии, на тот момент она не соответствовала их стандартам.

«Мы говорили с командиром и работниками базы. Мы рассказали, что нам нужно и что мы можем предоставить. Каждый раз, когда мы просили о чём-то, нам отвечали – да, мы можем это сделать.  И вот, спустя год, у нас есть полный лагерь, оборудованный всем, что нужно солдату», — поделился командир немецкой ротации Свен Якобс.

«Немцы занимаются самолётами и истребителями. Всем остальным — обслуживанием самолётов, приёмом и обслуживанием взлётного поля — занимаются военно-воздушные силы Латвии», — рассказал командующий военно-воздушными силами Латвии Виестурс Масулис.

Как отмечает портал, в первые три часа миссии немецкие военно-воздушные силы успели отправиться на первое задание. Истребители перехватили российские самолёты, которые находились вблизи латвийского побережья.


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