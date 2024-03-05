 

Налоговые поступления в бюджет России в 2023 году увеличились на 11,3%

05.03.2024, 19:50, Разное
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В 2023 году налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 11,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 46,8 трлн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФНС РФ. По данным отчета, в консолидированный бюджет РФ поступило 36,2 трлн рублей, что означает рост на 7,7%. В федеральный бюджет поступило 19,6 трлн рублей, что составляет увеличение на 1,1%.

Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 24%, по НДС — на 11%, а по НДФЛ — на 14%. Общая сумма поступлений в бюджет от налога на прибыль организаций в 2023 году увеличилась на 2,3% и составила 400 млрд рублей. Более половины этих средств, а именно 218 млрд рублей, были уточнены налогоплательщиками самостоятельно.

Глава Минфина России, Антон Силуанов, заявил 29 февраля, что ведомство готовит предложения по налогообложению в соответствии с заявлением президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что анонсированные инициативы не повлекут за собой разбалансировку бюджета.


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