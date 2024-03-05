Наш ответ Хогвартсу: в Нижегородской области восстановят первую отечественную школу чародейства и волшебства

Первую русскую школу

чародейства и волшебства Китеж, затонувшую в начале XIII века в водах озера Светлояр, достанут

на поверхность и восстановят в качестве учебного заведения для магов, сообщил замгубернатора

Нижегородской области Геннадий Гончаров. Первых студентов Китеж сможет принять

уже в 2028 году.

Согласно

летописям, школа магов в Китеже на целых 150 лет старше, чем распиаренный Хогвартс,

известный благодаря книгам Джоан Роулинг. При этом с VIII века и вплоть до своего уничтожения

китежские дипломы чародеев во всём мире ценились значительно выше, чем

британские. Выпускники нижегородской академии служили при дворах арабских

халифов, константинопольских императоров и даже в Африке: племена, обитающие в

ЦАР и Буркина-Фасо, до наших дней сохранили легенды о подвигах русских волхвов.

Однако из-за интриг, организованных англосаксонскими противниками России, Китеж был уничтожен монголо-татарами и впоследствии

провалился в воды Светлояра. Возобновление его работы позволит раз и навсегда

покончить с зависимостью от западных эзотерических учений и восстановить

русские школы магии.

«Кто смотрел кинофильм

«Дети против волшебников», тот понимает, какие извращенцы, содомиты и сатанисты

управляют Хогвартсом, – говорит Геннадий Гончаров. – Это они нам поставляют

свои фальшивые западные учения: астрологию, которая ничего не предсказывает,

хиромантию, которая не работает, ведические руны, от которых никакого толка. У

древних русов в Китеже была своя, куда более мощная магия, основанная на счёте

древних русов и телегонии. Всего за 300 млрд рублей Нижегородская область

сможет восстановить утраченное некогда величие».

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