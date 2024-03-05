 

Наш ответ Хогвартсу: в Нижегородской области восстановят первую отечественную школу чародейства и волшебства

05.03.2024, 19:33, Разное
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Первую русскую школу
чародейства и волшебства Китеж, затонувшую в начале XIII века в водах озера Светлояр, достанут
на поверхность и восстановят в качестве учебного заведения для магов, сообщил замгубернатора
Нижегородской области Геннадий Гончаров. Первых студентов Китеж сможет принять
уже в 2028 году.

Согласно
летописям, школа магов в Китеже на целых 150 лет старше, чем распиаренный Хогвартс,
известный благодаря книгам Джоан Роулинг. При этом с VIII века и вплоть до своего уничтожения
китежские дипломы чародеев во всём мире ценились значительно выше, чем
британские. Выпускники нижегородской академии служили при дворах арабских
халифов, константинопольских императоров и даже в Африке: племена, обитающие в
ЦАР и Буркина-Фасо, до наших дней сохранили легенды о подвигах русских волхвов.

Однако из-за интриг, организованных англосаксонскими противниками России, Китеж был уничтожен монголо-татарами и впоследствии
провалился в воды Светлояра. Возобновление его работы позволит раз и навсегда
покончить с зависимостью от западных эзотерических учений и восстановить
русские школы магии.

«Кто смотрел кинофильм
«Дети против волшебников», тот понимает, какие извращенцы, содомиты и сатанисты
управляют Хогвартсом, – говорит Геннадий Гончаров. – Это они нам поставляют
свои фальшивые западные учения: астрологию, которая ничего не предсказывает,
хиромантию, которая не работает, ведические руны, от которых никакого толка. У
древних русов в Китеже была своя, куда более мощная магия, основанная на счёте
древних русов и телегонии. Всего за 300 млрд рублей Нижегородская область
сможет восстановить утраченное некогда величие».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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