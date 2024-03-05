 

Украина (якобы) поставила под угрозу сельское хозяйство ЕС

05.03.2024, 18:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Неконтролируемый приток украинских сельхозтоваров в приграничные страны отравляет отношения Киева с союзниками, пишет Le Figaro. В целом, экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС в период с 2021-го по 2023 год вырос на 176%, передаёт издание. Эта напряжённость может предвещать грядущие проблемы в преддверии возможного вступления Украины в ЕС, предупреждает газета.


AP

После того как Европейский союз в мае 2022 года приостановил действие таможенных пошлин на сельскохозяйственные товары с Украины, неконтролируемый приток товаров в приграничные страны отравляет отношения Киева с союзниками, пишет Le Figaro.

Польские фермеры требуют полного эмбарго на поставки зерна от соседа. Протест, к которому присоединились и другие страны, распространился на несколько продуктов. Литва и Латвия столкнулись с наводнением своих рынков украинским молоком, Нидерланды осудили приток яиц, а Италия — пшеницы. Французские производители зерна также жалуются на падение цен из-за обильных поставок с Украины.

В целом, экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС в период с 2021-го по 2023 год вырос на 176%, передаёт издание. Если до начала конфликта ЕС импортировал с Украины 20 тонн сахара  в год, то сегодня — 400 тыс. тонн, при этом страна стала вторым по размерам поставщиком блока после Бразилии.

Приток на европейские рынки украинской курицы также дестабилизировал производство. Европейские фермеры не могут конкурировать с украинскими затратами на производство, которые вдвое меньше, чем в ЕС.

Эта напряжённость может предвещать грядущие проблемы в преддверии возможного вступления Украины в ЕС, предупреждает газета. По мнению многих, в этом случае Киев станет главным бенефициаром сельскохозяйственных субсидий со стороны европейских властей. Кроме того, за несколько месяцев до европейских выборов ЕС сталкивается со взрывоопасной ситуацией, которая, после сельскохозяйственного кризиса, который пережили несколько государств-членов в последние недели, может повлиять на результаты голосования, отмечается в статье.


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