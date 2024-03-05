 

Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину.05.03.2024

05.03.2024, 16:35, Разное
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В рамках традиционной акции "2 гвоздики товарищу Сталину" в годовщину смерти Иосифа Виссарионовича Сталина на его могилу у Кремлевской стены было возложено (http://stalinizator.ru/2gvozdiki-28/) 6 300 алых гвоздик закупленных на средства неравнодушных граждан. Также на могилу были возложены цветы от товарищей из КПРФ.
Мероприятие, как обычно, было согласовано с комендатурой Кремля.

Это уже 28 акция с момента старта. 29-я пройдет в декабре 2024 года. Читатели блога неизменно поддерживают ее проведение, за что им спасибо.

Источник: Colonel Cassad


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