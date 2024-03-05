Скандалы: «Клубни поехали в обход»

Иностранцы не хотят уступать российский рынок цветов

Спустя два года после введения санкций можно с уверенностью сказать, иностранцы не собираются уступать российский цветочный рынок отечественным производителям. Хоть Нидерланды и сократили прямые поставки в Россию, их свежие тюльпаны и клубни продолжают поступать к нам через Белоруссию, а также Латвию и Литву. С другой стороны розы шлют Кения и Эквадор. «Фонтанка» рассказывает, что сейчас происходит на рынке цветов и как это отражается на их стоимости в преддверии 8 марта.

Ситуация на российском цветочном рынке меняется медленно. Годом ранее в Национальной ассоциации цветоводов говорили, что доля отечественного цветка на российском рынке составляет 17%, в то время как импортный занимает 83%. По словам исполнительного директора ассоциации Виктории Крыловой, с тех пор ситуация практически не изменилась.

«Были ужесточены санитарные инспекции в отношении поступающей к нам розы эквадорской, но пока речь идет только об ужесточении, а не о запрете на ввоз данной продукции. Поэтому на данный момент те крупные поставщики, которые были — Эквадор и Кения, — они так и остаются», — сообщила она «Фонтанке».

Как отмечает Крылова, более 50% общего потребления цветов на рынке приходится на розу, поэтому все крупные российские предприятия специализируются на выращивании именно этого цветка. Все, что потребляется россиянами в меньших объемах, — еще менее импортозамещено, хотя есть одно исключение.

«Если 170 гектар производят 17% цветочной продукции для нашего рынка, то что может предложить малый бизнес? Единственное, вот уже несколько лет говорят о том, что российские тюльпаны в какой-то степени заместили иностранные. В плане того, что их здесь выращивают, хотя луковицы все равно поступают из-за рубежа», — говорит эксперт.

По ее информации, тюльпаны в России в основном выращивают представители малого бизнеса, которые в Национальную ассоциацию цветоводов не входят. Пик спроса на цветок приходится в основном на период празднования 8 марта. Крупные предприятия пока не видят целесообразности выращивать его круглогодично и в больших объемах.

Откуда цветы?

Согласно данным таможенной статистики Организации Объединенных Наций и Евросоюза, среди тех стран, которые регулярно отчитываются об объемах поставок, главной страной-поставщиком срезанных цветов в Россию все еще являются Нидерланды, хотя половина местных цветоводов принципиально отказываются от сотрудничества со страной.

Тем не менее, экспорт цветов из Нидерландов в Россию в денежном выражении остался на уровне 2019–2020 годов. Тогда объемы поставок в пересчете на деньги составляли 222–227 млн долларов. В 2021 году, когда экономика окончательно проснулась от коронавируса, они возросли до 244 млн долларов, затем сократились на 13,5%, а после — снова выросли до 223,7 млн долларов в 2023 году. Но, рассуждая об этом, стоит держать в голове динамику курса.

Эквадор и Кения, если верить статистике, в 2022 году сократили экспорт в Россию, а за 2023-й пока не отчитались. Крайне дружественные страны, такие как Казахстан и Белоруссия, свежих данных тоже не предоставляют. Зато поставки из недружественных Литвы и Латвии выросли в последние два года. В случае последней — чуть ли не вдвое.

«На территорию Российской Федерации ввозится большой ассортимент срезанных цветов, в том числе розы, хризантемы, к восьмому марта увеличиваются поставки тюльпанов. Всего ввезено 282 миллиона штук срезанных цветов <…> По сравнению с прошлым годом ввоз срезанных цветов в Российскую Федерацию сократился примерно на 13% [по региону деятельности управления]», — рассказала на пресс-конференции в ТАСС 4 марта Светлана Смурова, замначальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на границе РФ Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Она напомнила, что в связи с геополитической ситуацией закрыта часть пунктов пропуска на границе с Финляндией, а автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на реконструкции. «Большинство автомобильных транспортных средств с цветочной продукцией стали ввозиться через пункты пропуска, расположенные в Псковской области, а часть, вероятно, поехала через Республику Беларусь», — отметила Смурова.

При этом в нашем регионе по местам завершения таможенного оформления количество цветочной продукции увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. «Цветы поступают, ввозятся традиционно из Латвии и Литвы», — подчеркнула специалист. В пресс-службе Санкт-Петербургской таможни подсчитали, что с начала года из Латвии поступило 120 партий с цветами общим весом 1 200 тонн.

Долгий путь луковиц

А вот поставки клубней и луковиц, добрая доля которых приходится как раз на тюльпаны, из европейских стран-экспортеров в 2022 году сократились радикально. Так, например, объем поставок из Нидерландов в 2022 году упал с 36,9 до 7 млн долларов, а в 2023 году составил немногим больше полумиллиона долларов. С начала 2024 года, согласно национальной таможенной статистике голландцев, в Россию вообще не отправлялся семенной материал. При этом в интернете хоть сейчас можно найти десятки сайтов, продающих луковицы тюльпанов из Голландии.

Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, поставки из Нидерландов действительно изменились, потому что в стране случился чуть ли не первый за 30 лет неурожай, в связи с чем цены на продукцию подскочили. При этом голландский материал все равно завозят к нам, но не напрямую. Остановка прямых поставок в Россию привела к резкому росту экспорта в Прибалтику, Польшу и Белоруссию. Последняя теперь получает из Нидерландов в три раза больше цветов, чем в 2021 году.

«В этом году была очень высокая цена из-за того, что в Голландии в этом году был неурожай, — рассказала Елена Ерещенко, маркетолог крестьянско-фермерского хозяйства «Верёвкин хутор». — Соответственно, голландцы задрали цену, она вся в евро, и мы знаем тех производителей, которые отказались выращивать цветок, потому что невыгодно. Получается очень дорогая луковица плюс затраты на выращивание. Они, конечно, небольшие, но вот затраты на сбор самого цветка и хранение — достаточно большие. Опять же, это зависит от региона. Если мы говорим про какой-нибудь Красноярск, там затраты очень приличные на выращивание, потому что нужно топить, в том числе ночью, но там и цена цветка выше».

Выход из положения отечественные цветоводы видят в выращивании своей луковицы. «Возьмите историю Советского Союза. Голландия приезжала в Россию покупать луковицу. Все закопали, все производство, то есть наша задача все возобновить и выращивать свою луковицу. Это все возможно. Голландия — не панацея», — считает генеральный директор АО «Экосфера» Дарья Чинская.

Правда, собственное производство требует значительных инвестиций и специального оборудования, а государство, по словам предпринимательницы, сейчас готово поддерживать только цветоводов, которые развивают собственные, отечественные сорта. То есть нельзя просто взять датские семена и попросить из бюджета денег на их выращивание. Но если раньше это было оправдано нормами международного права, сейчас времена такие, что у российских производителей закрадывается мысль, а стоит ли эти нормы соблюдать. На вопрос «Фонтанки», какой объем инвестиций понадобился бы на проект по выращиванию собственных луковиц, глава «Экосферы» назвала сумму около 200 млн рублей. Если государство поможет, добавила она, и через года три уже можно было бы показать первые результаты.

По второму кругу не использовать

Советские ученые занимались селекцией тюльпанов, в частности, большой вклад в это дело внесла ленинградский селекционер Зинаида Силина. «Еще в конце ХХ века была большая база по луковицам, которые устойчивы в наших условиях, которые можно выращивать многократно, потому что ни для кого не секрет, что луковицы, полученные из Нидерландов, они в принципе однолетние. То есть не способны они воспроизводить декоративное и пышное цветение много лет подряд», — рассказала на пресс-конференции Александра Волчанская, ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого.

Наработки и результаты многолетней селекционной работы были утрачены. Восстановлением селекции, в том числе декоративных культур цветочных растений, сейчас плотно занимается Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова в Петербурге.

Работа над собственными луковицами вряд ли будет легкой и быстрой, если учесть, сколько лет она заняла у предшественников современных ученых. Пока собственного семенного материала нет, а иностранный постоянно дорожает, не захотят ли производители сэкономить, выпустив на прилавок тюльпаны с повторно использованными луковицами? Производители, с которыми общалась «Фонтанка», заверили, что так никто не делает, потому что все знают — либо вырастить цветок повторно невозможно, либо вырастает такое, что скорее отпугнет покупателя, чем привлечет.

Если уж говорить о привлекательности, Виктория Крылова обращает внимание, что российский тюльпан уже значительно конкурентнее голландского. По ее словам, он свежий, качественный и более дешевый, «Поэтому, насколько мне известно, сейчас те, кто закупаются этой продукцией для последующей розничной продажи, предпочитают уже именно российского производителя», — говорит она.

Есть предположение, что голландцы оставляют лучшие цветы себе, а на экспорт отправляют по остаточному принципу, но, вероятнее всего, дело не в коварстве, а во вкусовых предпочтениях. Елена Ерещенко говорит, что в Нидерландах ценятся маленькие, невысокие цветки со средним, плотным бутоном, именно такие голландцы и экспортируют, но в России такие не любят. Здесь охотнее покупают длинные тюльпаны с крупными бутонами.

«Очень любят цветы в последней стадии, то есть когда он уже такой весь налившийся, вот-вот откроется, но никто не учитывает, что такой цветок плохо очень стоит, — говорит она. — И потребитель не считается с тем, что более закрытый бутон стоять будет, допустим, неделю. Все привыкли к тому, что тюльпан — такой нежный цветок, ты его поставил, он осыпался на следующий день. Но это вопрос именно стадии срезки. То, что срезано в более закрытой стадии, оно и стоять будет дольше».

Насколько выросли цены

Поскольку большинство цветов на российским рынке импортные, цены на них зависят от курсов валют. Из данных таможенной статистики ЕС следует, что импорт срезанных цветов из Нидерландов в 2023 году подорожал на 13%, луковиц — более чем на 20%.

Как отмечает Виктория Крылова, скачок курса оперативно на стоимости цветка не отражается, поскольку закупки делаются заранее. Все индивидуально, но обычно предприятия заключают контракты как минимум за три месяца до поставок, и в договоре фиксируется курс, на основе которого будут проходить расчеты. У отечественных производителей, по ее оценке, цены могут меняться раз в год, и это связано с ростом стоимости электричества, водоснабжения и других услуг, получение которых необходимо в процессе выращивания цветов.

Традиционно оптовики поднимают цены к праздникам. Каждый год СМИ пишут о подорожании цветов на 20% ко Дню святого Валентина и 8 марта. Основная накрутка происходит в рознице. «Мы как ассоциация не лезем в бизнес цветочных магазинов, но вот, в частности, мне буквально только что рассказывали, что покупали розу по 300 рублей за штуку», — рассказала Крылова.

По оценке Елены Ерещенко, цены на тюльпаны в Петербурге в опте и рознице выросли на 30–50% по сравнению с прошлым годом. Чем более крупный, длинный, большой, качественный тюльпан, тем дороже он будет стоить.

«В этом году у нас, например, если классика — то есть это гладкий тюльпан — от 80 рублей, а пионовидный — от 95, и это только старт. Какой цена будет к 8 марта, не знаю, — рассуждает маркетолог. — У многих в регионах, кто выращивает именно вот эти большие цветки, — вот эти слоны, как мы их называем, — они вообще пионовидку продают по 150 за штуку и не стесняются. Пионовидка пользуется просто в некоторых регионах очень большой популярностью, потому что это действительно очень красиво, но и цена где-то в два раза выше в среднем».

Евгения Горбунова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”