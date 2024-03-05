Мнение: Странная история с комментами у меня в ЖЖ

Какой-то непонятный фортель от ЖЖ. Не пойму – это у меня одного так?! Заметил, что почему-то сегодня большую часть комментариев к моим постам ЖЖ… скрывает! Раньше такое бывало – изредка – когда в комментарии было что-то оскорбительное, например, мат. Тогда “комментрий был скрыт”, и мне, как хозяину журнала, предлагалось раскрывать или не раскрывать для всех этот коммент – на мое усмотрение. Совершенно лишняя и дурацкая опция, но, по крайней мере, редкая.

Однако с утра ЖЖ “закрывает” добрых 90% комментариев, в которых никакого мата и близко нет! Я их, естественно, тут же “раскрываю” – но не могу же я дежурить возле своих постов постоянно? Что происходит – кто-то, может быть, понимает?