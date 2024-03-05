 

Мнение: Странная история с комментами у меня в ЖЖ

05.03.2024, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Какой-то непонятный фортель от ЖЖ. Не пойму – это у меня одного так?! Заметил, что почему-то сегодня большую часть комментариев к моим постам ЖЖ… скрывает! Раньше такое бывало – изредка – когда в комментарии было что-то оскорбительное, например, мат. Тогда “комментрий был скрыт”, и мне, как хозяину журнала, предлагалось раскрывать или не раскрывать для всех этот коммент – на мое усмотрение. Совершенно лишняя и дурацкая опция, но, по крайней мере, редкая.

Однако с утра ЖЖ “закрывает” добрых 90% комментариев, в которых никакого мата и близко нет! Я их, естественно, тут же “раскрываю” – но не могу же я дежурить возле своих постов постоянно? Что происходит – кто-то, может быть, понимает?

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Скандалы: Сборный момент

05.03 / Мнение: Санкции вам на пользу

05.03 / Российским боярам не дали визы в Загробный мир

05.03 / HeadHunter: В среднем по России женщины ожидают зарплату меньшую, чем мужчины

05.03 / Невролог признала сонливость вечерами симптомом проблем со здоровьем

05.03 / РНК пока не нашли причину вчерашнего сбоя Telegram

05.03 / Французского генерала, предлагавшего послать войска в зону российско-украинского конфликта, загрыз аллигатор из канализации

05.03 / Мнение: О подножке от китайцев… Не ждали?

05.03 / Мнение: О печальном конце старого коня… Лавров — всё?

05.03 / Мнение: Советская честь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика