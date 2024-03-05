HeadHunter: В среднем по России женщины ожидают зарплату меньшую, чем мужчины

Исследование, проведенное рекрутинговой платформой HeadHunter (HH.ru), показало, что в 2023 году зарплатные ожидания женщин в РФ были ниже на 23 тысячи рублей, что составляет 42% по сравнению с мужчинами. В среднем женщины рассчитывали на 52 тысячи рублей. Эти данные приводят «Известия».

В отчете отмечается, что женщины выставляют ниже зарплатные ожидания во всех областях трудоустройства. Наибольший разрыв в требованиях между мужчинами и женщинами зафиксирован в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT, где женщины запрашивают на 35-38 тысяч рублей меньше. Наименьшая разница (до 2,5 тысячи рублей) замечена в строительстве, искусстве, развлечениях и массмедиа.

Елена Артемьева, директор по аналитике и Data Science в «Работа.ру», объясняет, что гендерный разрыв в зарплатах обусловлен тем, что женщины чаще выбирают менее оплачиваемые сферы деятельности. Кроме того, у них часто более скромные амбиции на карьерный рост, а также возникают длительные перерывы в карьере из-за декретного отпуска.

По данным исследования сервиса «Работа.ру» за 2021 год, желаемая зарплата мужчин была на 46% выше, чем у женщин. Согласно Международной организации труда (МОТ), в 2022 году средний мировой гендерный разрыв в оплате труда составлял 20%. В РФ этот показатель еще выше – около 37,3%. Среди основных причин сохранения разрыва исследователи выделяют неравный доступ к образованию, профессиональную сегрегацию занятости и «семейные» факторы (рождение детей и материнство).