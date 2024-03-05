 

Cторонники Ле Пен уверены, что Макрон вредит Франции больше Путина — Le Huffington Post

05.03.2024, 10:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Самая большая угроза для Франции сейчас не Владимир Путин, а Эммануэль Макрон, приводит Le Huffington Post слова сторонников Национального объединения. На митинге по случаю начала кампании перед выборами в Европарламент поддерживающие партию Ле Пен французы высказались против возможной отправки войск на Украину и обвинили президента в обострении отношений с Россией.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ, журналист Le Huffington Post: Скоро европейцы пойдут голосовать на фоне войны. В то время как на Украине продолжается наступление, в Марселе сегодня начинается кампания перед выборами в Европарламент. Первым политическим митингом стал митинг Жордана Барделла, который возглавляет список кандидатов от Национального объединения. Эта партия долгое время заигрывала в идеологическом, политическом и финансовом плане с Россией. Мы задали присутствующим здесь этот щекотливый, но неизбежный вопрос, тогда как война подошла к границам Европы.

У границ Европы идёт война, которая также стала одной из тем на выборах. Вас это беспокоит?

ГАБРИЭЛЬ ТОМАТИ, глава молодёжного отделения Нацобъединения в департаменте Приморские Альпы: Да, конечно, нас это беспокоит.

КЛАРИССА: Меня беспокоит, но всё же не так сильно: она пока ещё не у наших границ. Разумеется, нужно интересоваться этим вопросом, но… Основное внимание всё же остаётся на Франции.

ОCЕАН: Это вызывает беспокойство, когда видишь, что Макрон хочет, возможно, отправить войска на Украину.

АНТОНИ: Меня беспокоит, если Эммануэль Макрон останется у власти. Потому что на дипломатическом уровне Макрон никуда не годится.

ТЬЕРРИ: Разумеется, это вызывает беспокойство. Но я задаюсь вопросом, не затягиваем ли мы её, продолжая поставлять оружие Украине.

МИШЕЛЬ: После заявления Макрона мало ли что случится.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: То есть это вина Макрона?

МИШЕЛЬ: Конечно, потому что мы знаем, что Путин всё же темпераментный. Не знаешь, что он может сделать завтра.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: Самая большая угроза для Франции в данный момент это Владимир Путин или кто-то другой?

ОСЕАН: Эммануэль Макрон (улыбается). Эммануэль Макрон, потому что сейчас он разваливает Францию.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: На протяжении многих лет Марин Ле Пен обвиняют в связях с Россией. После избрания главой партии в 2011 году она сказала о «восхищении» Владимиром Путиным. Затем поддержала незаконную аннексию Крыма в 2014 году*, взяла кредит на миллионы евро в российском банке, получила поддержку Владимира Путина в разгар президентских выборов и неоднократно критиковала европейские резолюции против России.  

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: Была ли эта партия, Национальное объединение, наивной в отношениях с Путиным?

МИШЕЛЬ: Они не были наивными, но в какой-то момент все закрыли перед ними двери. Так что они сблизились с Россией, чтобы попытаться получить кредит. Это тоже ненормально.

ОСЕАН: Кредит был выплачен. Сейчас мы ничего не должны России. Мы никак с этим не связаны, настало время перевернуть страницу.

БЕРНАР: Знаете, лучше всё время поддерживать приятельские отношения с сильнейшими. Проблема Украины в том, что она такой не является, хотя и не забыта, конечно. Это важно. Но я думаю, что начинать войну с Россией из-за этого не стоит.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: Нужно ли послать войска (на Украину. — ИноТВ)?

ЛИБЕРТО: Нет, точно нет. Не нужно отправлять наших детей, потому что это не та война… Нужно просто, чтобы российский народ проснулся и сам провёл работу в своей стране.

ОСЕАН: Собственно говоря, на нас РФ не нападала. Так что если отправиться защищать Украину на их территории, это для Франции будет означать нападение на Россию и последующее ведение довольно сложной войны.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: Могут ли переговоры с Владимиром Путиным пройти удачно?

ГАБРИЭЛЬ ТОМАТИ: Думаю, да. Но если через некоторое время все страны сядут за стол переговоров, я думаю, есть способы оказать на него давление. Знаете, Владимир Путин… Мне кажется, не в интересах РФ продолжать эту войну до скончания времён.

ПЬЕР ТРАМБЛЕ: Однако Владимир Путин угрожает ядерным оружием…

ЖОРЖ: Я так не считаю. Не Путин единолично будет принимать решение о ядерной войне. У него, конечно, есть такая возможность, но он этого не сделает, я так не думаю. По крайней мере, я на это надеюсь.

Дата выхода в эфир 03 марта 2024 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

 


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