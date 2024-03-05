Невролог Гаджиева признала сонливость вечерами симптомом проблем со здоровьем

Постоянное ощущение сонливости вечером может быть сигналом о серьезных проблемах, предупреждает врач-невролог Марина Гаджиева. Не следует принимать эту ситуацию за норму, даже если утомление к вечеру кажется естественным после дня активности. Постоянное снижение энергии и сонливость, которые повторяются ежедневно, должны быть поводом для посещения врача.

Гаджиева указывает на несколько возможных причин такого состояния. Анемия, например, может вызывать повышенную усталость и сонливость из-за недостатка кислорода в организме, включая мозг. Депрессия также может проявляться слабостью, усталостью и потерей интереса к жизни.

Миастения, неврологическое аутоиммунное заболевание, является еще одной причиной слабости и усталости. Это состояние характеризуется слабостью мышц, особенно заметной вечером.

Люди, страдающие ночным апноэ, также могут испытывать сонливость днем из-за нарушений дыхания во время сна, что может привести к недостатку кислорода в мозге.

Кроме того, сильная сонливость вечером может быть признаком рака. Первые симптомы онкологических заболеваний могут быть непросто отличить от других состояний, таких как недосыпание или переутомление.

Следует обращать внимание на подобные симптомы и в случае их регулярного проявления обращаться к специалисту для диагностики и лечения.