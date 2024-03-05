РНК пока не нашли причину вчерашнего сбоя Telegram

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) совместно с операторами связи проводят проверку возникшего сбоя в работе мессенджера Telegram. Это подтверждается информацией, опубликованной на сайте центра.

Согласно сообщению, специалисты отмечают значительный прирост жалоб пользователей на проблемы с использованием Telegram, которые фиксируются в сервисе “Мониторинг сбоев”. Пользователи сообщают о затруднениях с загрузкой сообщений и проблемах с открытием медиафайлов.

С 4 марта пользователи Telegram из РФ стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера.

Уже 27 февраля жители РФ рассказали о массовых сбоях в работе Telegram, а также других мессенджеров и сервисов. После устранения проблем социальные сети Instagram (владелец компании Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в РФ экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компании Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в РФ экстремистской и запрещена) и X внезапно заработали на территории РФ без использования VPN.

В связи с этим появилась информация о блокировке игровой интернет-платформы Steam, которую сначала Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов, а затем исключил оттуда.