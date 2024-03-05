Французского генерала, предлагавшего послать войска в зону российско-украинского конфликта, загрыз аллигатор из канализации

Генерал ВВС Франции Жан-Поль Понтуаз найден мёртвым неподалёку от своего дома в пригороде Парижа.

Причиной смерти военачальника, предлагавшего отправить войска НАТО в зону российско-украинского конфликта, судмедэксперты назвали многочисленные укусы от челюстей аллигатора.

Следствие считает, что на Понтуаза мог напасть крокодил, живущий в городской канализации – об этом свидетельствуют следы, тянущиеся от места убийства к ближайшему люку. Поиски рептилии, однако, пока не увенчались успехом. Эксперты считают, что животное могло уплыть оттуда в Атлантический океан.

Пока нет никаких оснований считать, что нападение аллигатора как-то связано с высказываниями генерала. Ещё во время выступления на Мюнхенской конференции он призывал руководство стран Евросоюза и НАТО вмешаться в боевые действия, после чего в его доме взорвалась микроволновка. Тогда обошлось без пострадавших, но спустя неделю произошла трагедия с крокодилом.

Полиция пока склоняется к версии несчастного случая, особенно учитывая, что аллигаторы широко распространены во французской столице в качестве обитателей канализации, домашних питомцев и животных-компаньонов.

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