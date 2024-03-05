 

Французского генерала, предлагавшего послать войска в зону российско-украинского конфликта, загрыз аллигатор из канализации

05.03.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генерал ВВС Франции Жан-Поль Понтуаз найден мёртвым неподалёку от своего дома в пригороде Парижа.

Война в УкраинеПричиной смерти военачальника, предлагавшего отправить войска НАТО в зону российско-украинского конфликта, судмедэксперты назвали многочисленные укусы от челюстей аллигатора.

Следствие считает, что на Понтуаза мог напасть крокодил, живущий в городской канализации – об этом свидетельствуют следы, тянущиеся от места убийства к ближайшему люку. Поиски рептилии, однако, пока не увенчались успехом. Эксперты считают, что животное могло уплыть оттуда в Атлантический океан.

Пока нет никаких оснований считать, что нападение аллигатора как-то связано с высказываниями генерала. Ещё во время выступления на Мюнхенской конференции он призывал руководство стран Евросоюза и НАТО вмешаться в боевые действия, после чего в его доме взорвалась микроволновка. Тогда обошлось без пострадавших, но спустя неделю произошла трагедия с крокодилом.

Полиция пока склоняется к версии несчастного случая, особенно учитывая, что аллигаторы широко распространены во французской столице в качестве обитателей канализации, домашних питомцев и животных-компаньонов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Невролог Гаджиева признала сонливость вечерами симптомом проблем со здоровьем

05.03 / РНК пока не нашли причину вчерашнего сбоя Telegram

05.03 / Мнение: О подножке от китайцев… Не ждали?

05.03 / Мнение: О печальном конце старого коня… Лавров — всё?

05.03 / Мнение: Советская честь

05.03 / Рупор кремлевской пропаганды: О поставках французских вооружений на Украину

05.03 / Мнение: Общественные настроения лета 2014-го

04.03 / Мнение: Дополнение к Арестовичу

04.03 / Поиск комфорта в ностальгии, а Twee Fashion – изысканный образ: различные эстетические типы моды

04.03 / Мнение: О бесславном конце российской гордости и славы… Хуже — некуда?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика