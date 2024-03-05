 

«Крымнаш», СВО и рейтинг

05.03.2024, 8:42, Новости дня
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Если бы выборы президента состоялись 3 марта 2024 года 75 процентов россиян, собирающихся принять участие в голосовании, поддержали бы Владимира Путина.

Война в УкраинеОтметим, две недели назад, перед смертью Алексея Навального в исправительной колонии «Полярный волк», за 71-летнего действующего президента готовы были проголосовать 79 процентов.

По данным закрытого опроса ВЦИОМ (то есть, назывались только официально зарегистрированные кандидаты) электоральные показатели его «соперников», выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Николай Харитонов (КПРФ) – 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3%.

Напомним, ВЦИОМ прекратил публиковать электоральные рейтинги президента в 2018 году. «Фонда общественного мнения» – в 2020, когда после повышения пенсионного возраста процент желающих проголосовать за Владимира Путина снизился ниже 50 пунктов. Так в летом 2019 года его готовы были поддержать лишь 43 процента избирателей.

«Левада-центр», после начала СВО признан в России «иностранным агентом», подобный рейтинг последний раз опубликовал в декабре 2021 года. Тогда за Владимира Путина готовы были проголосовать лишь 32 процента опрошенных.

Спустя два месяца, 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» и вводе российских войск на территорию Украины, ссылаясь на 51 статью Устава ООН, санкцию Совета Федерации и договоры с ДНР и ЛНР, вступившие в силу лишь 25 февраля.

По данным ФОМ, в 2013 году электоральный рейтинг президента колебался в районе 44-47 процентов. По опросам «Левада-центр», в январе 2014 года Владимира Путина готовы были поддержать только 29 процентов избирателей.

После этого, в феврале 2014 года, началась «Крымская весна», а затем, бывший сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков (Гиркин) развязал военные действия на Донбассе.


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