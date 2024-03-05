 

Мнение: О подножке от китайцев… Не ждали?

05.03.2024, 6:45, Разное
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Кто бы спорил, что китайская деловая этика сильно отличается от привычной европейской. Там куча нюансов, условностей, традиций и особенностей менталитета. Забота о сохранении лица опять же. Очень легко угодить впросак. Кажется, что всё на мази, и китайский партнёр, получающий «300% выгоды», от тебя уже стал зависим… ан, нет. С его точки зрения, это как раз ты сильно зависишь от него, поскольку замену такому партнёру, как он, не найти.

И ещё вот это восточная витиеватость, опять же вытекающая из культуры 面子 (Mianzi)…

Только сейчас европейцы начинают понимать, во что они ввязались с Россией и Китаем.

Европе не хватает мощностей для выпуска боеприпасов и пороха для их изготовления, что может задержать производство артиллерийских снарядов для Украины. Об этом с грустью сообщает AFP. Проблемы приходят, откуда не ждали. И дело не только в деиндустриализации, переносе энергоёмких производств за пределы ЕС или дороговизне энергоносителей.

По словам Жан-Поля Мольни из Института международных и стратегических отношений (IRIS), в Европе очень мало изготовителей пороха. Эксперт отмечает, что правительства многих стран сейчас работают над переносом производства из-за границы. Но наталкиваются на новые проблемы. Так, комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает основной проблемой недостаток сырья для производства пороха в ЕС. «Для этого необходим определённый тип хлопка, который в основном поставляется из Китая. Но поставки именно этого хлопка из Китая были прекращены несколько месяцев назад, как бы случайно», — подчёркивает чиновник.

Хотя почему — «как бы случайно»?

Просто #Китай без пышных слов о непоколебимом единстве, готовности стоять до конца и прочей словесной шелухи, на которую так обильны европейцы, тихо, по-восточному ставит палки в колёса. И всё в рамках культуры «сохранения лица». Ну ведь не придерёшься же?

А Россия тем временем проблем ни с хло́пком, ни с порохом, ни с собственным производством снарядов особых проблем не испытывает.

И сколько ещё таких подножек от Поднебесной ждёт надменных и высокомерных европейцев, почему-то решивших, что Китай у них в кармане?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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