«Как если бы Путин сбросил бомбу на Берлин» — FAZ об утечке военных данных

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Если и другие разговоры такой высокой политической и военной значимости в Германии так же легко перехватить, то Министерству обороны скоро не понадобится пресс-служба, пишет Frankfurter Allgemeine. По версии издания, утечка секретной информации — такая же катастрофа, как если бы Путин сбросил бомбу на Берлин.



AP

Человеку циничному стоило бы поблагодарить российские спецслужбы, считает журналист FAZ: «Мы никогда не были так подробно информированы, как благодаря публикации перехваченного разговора офицеров, — ни о возможном развёртывании Taurus на Украине, ни о деятельности союзников там, ни о том, что ВВС думают о министре обороны».

Однако для немецкого правительства, бундесвера и репутации Германии как надёжного союзника это нарушение секретности — катастрофа: «Это как если бы Путин сбросил на Берлин кассетную бомбу».

Теперь британцы усомнятся в Германии как в союзнике. Американцы также не обрадуются разглашению информации об их присутствии на Украине. Репутации канцлера тоже нанесён ущерб. «Если и другие разговоры с такой военной и политической взрывоопасностью можно будет так легко перехватывать, то Министерству обороны больше не понадобится пресс-служба», — заключает FAZ.

Как бы то ни было, Кремлю удаётся удерживать Запад от того, чтобы всеми силами встать на защиту Украины. Москва также использует любую возможность, чтобы внести раскол в ряды противников, — поэтому «нельзя давать Путину боеприпасы для этого, как сейчас делает бундесвер». А политическая ответственность за произошедшее лежит на министре и, прежде всего, на канцлере, который потерял контроль над дебатами о ракетах Taurus внутри своей собственной коалиции, — если он вообще был.