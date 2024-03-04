 

AP – НАТО после очередного расширения начинает учения по защите своих скандинавских территорий

04.03.2024, 23:18, Новости дня
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НАТО начинает учения Nordic Response в Финляндии, Швеции и Норвегии, которые продлятся почти две недели, пишет Associated Press. В них примут участие 20 тыс. военных из 13 стран, в том числе 4 тыс. финских солдат.


AP

Вновь расширившееся НАТО начинает в Финляндии, Норвегии и Швеции учения по защите своих скандинавских территорий, пишет Associated Press.

В военных манёврах Nordic Response, которые стартуют в понедельник и будут проходить в течение почти двух недель, примут участие 20 тыс. солдат из 13 стран, в том числе 4 тыс. финских военнослужащих.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, пойдя на этот «исторический шаг» после десятилетий политики неприсоединения к военным блокам. Соседняя Швеция, заявка которой уже ратифицирована всеми членами организации, в настоящее время завершает формальности по вступлению в военный альянс в качестве его 32-го члена. Само вступление, скорее всего, произойдёт в марте.

После окончания холодной войны и Швеция, и Финляндия установили прочные связи с НАТО, но до начала украинского конфликта жители этих стран выступали решительно против полноправного членства в блоке.


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