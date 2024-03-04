Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за прекрасную Россию будущего
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Новости борьбы лучших людей за будущее страны.
Титан русской демократии Чичваркин обвинил другого титана русской демократии Каспарова в том, что агенты Каспарова проникли в туалет ресторана Чичваркина и написали там шоколадом Fuck Russia. Фотодоказательство происков "демократа" Каспарова прилагается.
Эта битва будет легендарной.
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Источник: Colonel Cassad
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