Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за прекрасную Россию будущего

Новости борьбы лучших людей за будущее страны.

Титан русской демократии Чичваркин обвинил другого титана русской демократии Каспарова в том, что агенты Каспарова проникли в туалет ресторана Чичваркина и написали там шоколадом Fuck Russia. Фотодоказательство происков "демократа" Каспарова прилагается.

Эта битва будет легендарной.

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