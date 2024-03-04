Egirl – поиск комфорта в ностальгии, а Twee Fashion – изысканный образ: различные эстетические типы моды

Что такое модная эстетика? Это целая философия, которая определяет выбор стиля одежды. Она не существует в вакууме, а возникает на стыке определенного образа жизни и общественных изменений, и даже поп-культура имеет на нее свое влияние.

В каждую эпоху эстетики меняются, но некоторые стили, такие как классика или винтаж, всегда остаются в тренде. Однако новое время вносит свой вклад в модные предпочтения. Если вы хотите узнать о различных эстетических типах моды, то эта статья для вас!

Эстетика прошлого

В моде этого сезона возвращение к прошлым десятилетиям. Гламурный мир нашел утешение в ностальгии по 90-м и началу 2000-х. Если посмотреть на последние коллекции, то можно увидеть, что многие культовые бренды, такие как Chanel и Miu Miu, возрождают ретро в своих нарядах. Не отстают от дизайнеров и блогеры-миллионники, которые переносят подписчиков в прошлое благодаря своим постам и стильным фотографиям.

Почему мода на ретро сейчас на пике популярности? Причина кроется в том комфорте и радости, которые приносит с собой эстетика ушедшей эпохи.

Винтажная модная эстетика

Винтаж – классический способ одеваться – снова в моде, поскольку этот стиль не подвластен времени. Не имеет значения, относитесь ли вы к поколению Z или миллениалов, эта эстетика захватит и вас. Но если говорить о контексте, то в модных коллекциях ощущается бунтарский дух 70-х и 90-х годов.

В этом сезоне достаточно добавить в свой гардероб свободные брюки-бойфренды или бананы, футболки с надписями, облегающие водолазки и джинсовые юбки, чтобы выглядеть модно и, как ни странно, очень современно.

Мода Y2K

Эстетика, зародившаяся в конце 90-х и начале 2000-х, принесла много позитива и энергии. Яркие цвета и абстрактные узоры, блестящие металлические платья, открывающие плечи топы, джинсы клеш, бриджи – все эти вещи, ставшие культовыми, отсылают нас в прошлое.

Эстетика бохо

Помните ли вы повальное увлечение модой хиппи в 1970-х? Это одно из направлений, отражающих ту эстетику, которая появилась во Франции в результате нищеты после окончания революции.

Сегодня этот стиль – само воплощение беззаботности и хорошего настроения. Наиболее распространенными элементами бохо являются свободные джинсы, разноцветные футболки, платья миди в цветочек и брюки карго.

Стиль Kidcore

Кидкор – направление в моде, которое ценит детскую непосредственность и игривость. Этот стиль основан на насыщенных цветах, радужных узорах, простых формах и мультяшных принтах. Модные инфлюенсеры выражают творческую свободу через дерзкие и веселые аутфиты, добавляющие энергии и позитива.

В этом сезоне популярны джинсовые комбинезоны, кеды, светящиеся в темноте, яркие футболки, разноцветные рюкзаки. Этот стиль очень нравится молодежи, желающей одеваться ярко и весело.

Мода 90-х

Эстетика, пришедшая из лихих 90-х, породила такие субкультуры, как панк, гранж и хип-хоп. Для того чтобы добавить в современный образ элементы моды той эпохи, нужно включить в свой гардероб кроп-топы, джинсы с высокой талией, спортивные костюмы, джинсовые куртки, клетчатые пальто, кашемировые береты и чокеры.

Скейтерская мода

Анализируя сегодняшнюю уличную моду, можно найти ее корни в эстетике скейтеров. Стиль, родившийся в Калифорнии, ориентирован на комфорт и функциональность, потому что для занятий скейтбордингом важны свобода движений и устойчивость.

Классическая скейтерская мода включает в себя футболки или майки, часто украшенные граффити-принтами, толстовки с капюшоном, джинсы или широкие штаны с низкой талией, кеды на плоской подошве, кепки с козырьком, а также рюкзаки и сумки через плечо для переноски личных вещей.

Twee Fashion

Эстетика, появившаяся в 80-х и ставшая очень популярной через 20 лет, популяризирует мягкость, игривость и женственность. Слово “twee” можно перевести с английского как “изысканно-кокетливый” или “излишне милый”. Типичные черты этого стиля включают в себя пастельные оттенки, классические узоры и принты, такие как полоски, горошек или цветы, рюши, оборки, кружева, платья с высокой талией и пышными рукавами, кардиганы и плиссированные юбки, а также обувь на невысоком каблуке.

Эстетика Egirl

Стиль эмо и сценическая мода – предшественники этого тренда. Эстетика Egirl невероятно популярна среди подростков и творческих личностей, которые ищут комфорт в ностальгии. Она представляет собой необычное сочетание элементов готического стиля, аниме и киберпанка.

Пожалуй, это тот самый стиль, о котором точно можно сказать, что он порожден социальными сетями, в частности платформой TikTok. Ключевые элементы модной эстетики – вызывающий макияж, окрашивание прядей неоновыми оттенками, футболки с принтами, обрезанные худи, короткие топы и мешковатые джинсы. Важную роль играют и аксессуары, такие как цепочки, заколки, кольца и ошейники, часто с отсылками к видеоиграм и аниме.

VSCO Girl

Стиль, названный в честь известного фоторедактора, который используется для создания визуально привлекательных изображений, делает акценты на расслабленном образе и комфорте. Его легко узнать по нескольким характерным деталям: джинсовым шортам, объемным футболкам, уютным свитерам, мини-платьям. Одежда часто украшена милыми принтами, что добавляет легкости и непосредственности игривому луку. Особенное внимание в стиле VSCO girl уделяется аксессуарам – браслетам, ожерельям, соломенным шляпкам и миниатюрным сумочкам, которые дополняют образ. Эта эстетика идеально подходит для тех, кто ценит удобство и предпочитает натуральные материалы.

Помните, что мода – это не только одежда, но и отражение вашего внутреннего мира и настроения. Дерзайте, играйте с образами и будьте неотразимы!