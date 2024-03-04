Психолог Серебрякова объяснила, как может проявляться посттравматическое стрессовое расстройство

Психическое расстройство ПТСР может возникнуть как результат сильного потрясения, отмечает психолог Дарья Серебрякова. Она объясняет, что это состояние может быть вызвано единичным травматическим событием или повторяющимся стрессом, но всегда характеризуется высокой интенсивностью, превышающей возможности психики.

По мнению Серебряковой, признаки ПТСР могут проявляться в виде внутреннего напряжения, агрессии и отсутствия спокойствия. Важно отметить, что пострадавший не всегда может четко определить, что именно стало для него травматическим, особенно если прошло много времени. Центральная нервная система может даже вызвать амнезию как защитный механизм.

Люди с ПТСР также могут столкнуться с кошмарными снами, повышенной тревожностью, проблемами настроения и паническими атаками. Даже обычные запахи, звуки или образы могут вызвать у них сильную тревогу или ужас.

Кроме того, пациенты с ПТСР могут испытывать диссоциацию – состояние, при котором они не осознают своего окружения. Серебрякова подчеркивает, что это расстройство требует профессионального лечения и помощи специалистов.