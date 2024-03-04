Mediaite – «Это геноцид, Джилл!» — пропалестинские активисты несколько раз прервали выступление жены Байдена

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Выступление первой леди США Джилл Байден в Аризоне в рамках предвыборной кампании её супруга несколько раз прерывалось выкриками пропалестинских активистов, пишет Mediaite. При этом один из протестующих, комментируя ситуацию в секторе Газа, выкрикнул: «Это геноцид, Джилл!».



AP

Группа пропалестинских протестующих несколько раз прерывала речь первой леди США Джилл Байден, требуя прекращения огня в секторе Газа, пишет Mediaite.

Этот инцидент произошёл во время её выступления в штате Аризона в рамках предвыборной кампании её супруга, американского президента Джо Байдена.

По имеющимся данным, в общем и целом её короткое выступление прерывалось четыре раза.

Так, один из активистов выкрикнул: «Освободите Палестину!»

Другой протестующий выкрикнул: «Джилл, когда вы с президентом собираетесь призвать к прекращению огня в секторе Газа?»

«Это геноцид, Джилл!» — прервал её речь ещё один активист, которого, как отмечает издание, охрана затем вывела из зала.