Композиты в отечественном авиастроении заменят многослойным эко-материалом

Специалисты из Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) предложили технологию замещения импортных композитных материалов, которые больше не поставляются в Россию. Вместо дорогих и сложных в производстве композитов появится многослойный эко-материал, уже неоднократно опробованный в авиационной сфере и доказавший свою уместность.

Директор Всероссийского НИИ авиационных материалов признаёт: сейчас речь идёт не только о дефиците компонентов авионики, критически не хватает качественных материалов для изготовления композитных элементов фюзеляжа. Но выход из ситуации есть.

«Композитные элементы изготавливаются из углеткани и требуют также специальных компаундов. Главным образом эти материалы производят за рубежом. Мы решили обратиться к опыту советских авиастроителей – когда наша страна испытывала дефицит алюминия, наши самолёты были, скажем так, намного более биоразлагаемые, чем немецкие и американские аналоги», – пояснил он.

Специалист уверен, что отечественная промышленность способна решить задачу – соединяя листы шпона путём их пропитки и проклеивания, можно получить био-френдли материал, выдерживающий до 90 часов полёта на небольших скоростях и до 1 года простоя в ангаре. Это не только позволит избежать зависимости от иностранных государств в стратегически важной сфере, но и создаст дополнительные рабочие места в деревообрабатывающей промышленности.

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