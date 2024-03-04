Мнение: Страх, блуд, зависть и ненависть

Старина Арестович тут вкратце прошелся по всем основным способам осмысления мира, принятым сегодня – от “государственников” до красных и коричневых. Получилось неплохо, а “рулят”, конечно, самые низменные человеческие страсти.

“Гоббс – это эксплуатация страха. Идеология священного трепета и веры в Левиафан.

Либерализм – эксплуатация блуда, тщеславия, желание свести все к стендапу, фельетонная эпоха. Идеальная фигура либерализма –маркиз де Сад, который вел дерзкий инстаграмм во времена, когда это только входило в тренд.

Национализм – это ненависть, во всех вариантах – от «нации» до нацизма. Какие светлые эмоции не пытайся вкладывать в национализм, все заканчивается измерением черепов на правильные и неправильные.

Марксизм – эксплуатация зависти. Не так страшно, что есть капиталисты, как злобно от того, что я – не капиталист” (Арестович).

Ну что, в принципе, хорошо сказал! Кстати, хорошо видно, что все-таки либерализм выходит наименее отвратным – в нем, по крайней мере, нет этой мерзотной жажды убийства. Впрочем, именно поэтому широкие народные массы к нему настроены максимально злобно – не выражает он заветных народных чаяний.