 

То, что диабет возникает только у сладкоежек – миф

04.03.2024, 18:15, Разное
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Врач Александр Мясников обращает внимание на проблему переедания, влияющую на здоровье многих россиян. Он отмечает, что люди, чрезмерно потребляющие пищу, редко задумываются о сахарном диабете, часто связывая его с потреблением сладкого. Однако это ошибочное представление, подчеркивает известный медик.

“Сахарный диабет только у сладкоежек – это самый распространенный миф,” – отмечает Александр Мясников.

Доктор утверждает, что повышение уровня сахара в крови вызывается многими продуктами и напитками – не только сладостями. Переедание в целом, привычка употреблять большие порции пищи способствуют развитию диабета. Он указывает, что сахар лишь один из продуктов, вызывающих резкие колебания уровня сахара в крови и стимулирующих жировые отложения в организме. Речь идет о продуктах, содержащих “быстрые углеводы” – белом хлебе, выпечке, макаронах и других продуктах из белой рафинированной муки, белом рисе.

“Сахарный диабет грозит в первую очередь тем, кто употребляет много быстрых углеводов,” – отмечает врач.

Мясников уточняет, что частое потребление перечисленных продуктов может привести к постоянно высокому содержанию глюкозы в крови и патологическим изменениям в чувствительности к инсулину, что способствует развитию инсулинорезистентности. Эти изменения в организме, согласно специалисту, могут привести к появлению диабета, ожирения и даже рака.


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