 

MacRumors: презентация новых iPad и Mac состоится уже на этой неделе

04.03.2024, 17:20, Разное
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Издание MacRumors сообщает, что Apple планирует представить свои новинки в период с 4 по 10 марта. Ожидается, что это будет ознаменовано публикацией рекламных видеороликов и пресс-релизов.

Хотя точных деталей о предстоящих продуктах пока нет, многочисленные слухи указывают на выпуск новых моделей iPad, Mac и различных аксессуаров. Известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg недавно упоминал, что в ближайшие месяцы Apple может представить новые версии iPad Pro, iPad Air, MacBook Air, а также аксессуары Magic Keyboard и Apple Pencil для различных моделей iPad.

Кроме того, появились упоминания о том, что Apple также работает над новыми моделями Apple TV и HomePod с экраном. По неподтвержденным данным, эти устройства могут появиться в первой половине 2024 года. Также не исключено, что на этой неделе мы можем услышать о выпуске iPhone SE 4.


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