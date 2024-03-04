 

Министерская конференция ВТО не оправдала надежд на оживление глобализации

04.03.2024, 17:20, Разное
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Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби, известная как MC13, завершилась без конкретных результатов. Несмотря на то, что участники достигли согласия по общей декларации, они так и не пришли к соглашению по наиболее спорным вопросам.

Планируемая реформа механизма разрешения споров была отложена, по крайней мере, до конца текущего года, связываясь с предстоящими выборами в США. Неготовность участников снижать объемы поддержки собственных производителей стала препятствием в завершении переговоров по рыболовным субсидиям. Это отражает изменяющуюся динамику, где участники ВТО все больше ценят возможность применения защитных мер на своих рынках.

13-я министерская конференция ВТО — высший орган управления организацией, собравший министров торговли всех стран-членов, продлилась до двух часов ночи с пятницы на субботу. Это было неожиданно долго, учитывая, что закрытие конференции ожидалось в четверг.

Министерская декларация была принята, несмотря на значительные разногласия. В ней участники ВТО обязались сохранять и укреплять международную торговую систему, подчеркивая важность поддержки развития бедных и отстающих стран.

Однако, реформа ВТО, включая вопросы апелляции и доступности механизма разрешения споров, остается на повестке дня. Не было высказано ожиданий завершения переговоров до президентских выборов в США.

Напомним, апелляционный орган ВТО не функционирует из-за нехватки судей, что вызвано блокировкой американской стороной. Альтернативный механизм, предложенный Евросоюзом, также требует согласия обеих сторон для применения.

В рамках закрытых сессий рассматриваются различные сценарии, включая отмену второй ступени арбитража или ограничение полномочий арбитров.


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