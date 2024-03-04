“Морфеус 8”: что это за процедура подтяжки лица, в чем ее отличие и специфика, плюсы и минусы

С каждым годом наша кожа теряет эластичность и свежесть, а мы не перестаем искать способы сохранить свою молодость. В мире косметологии появилась процедура, которая обещает стать настоящим прорывом. Речь идет о “Морфеусе 8” – инновационной методике подтяжки лица, которая сочетает в себе микроигольчатую фракционную радиочастотную терапию и мезотерапию. Цель подобного сочетания – омоложение и улучшение качества кожи путем стимуляции коллагенового матрикса.

Альтернатива хирургической подтяжке

“Морфеус 8” – процедура игольчатого радиоволнового RF-лифтинга, проводимая с помощью специального устройства. Ее специфика заключается в том, что одноразовая насадка с 24 острыми микроиглами, каждая из которых окружена электродом, проникает в более глубокие слои кожи. Происходит работа с подкожно-жировой клетчаткой, что позволяет достичь эффекта подтяжки без хирургического вмешательства.

Процедура активизирует естественные процессы восстановления, стимулируя выработку коллагена и эластина, что в итоге приводит к улучшению качества кожи.

Morpheus 8 демонстрирует отличные результаты в борьбе со старением. Кроме того, методика требует небольшого периода восстановления, что делает ее популярной среди тех, кто мечтает сохранить свою молодость.

Плюсы инновационной процедуры

Отличительная особенность “Морфеуса 8” – возможность воздействовать одновременно на несколько слоев кожи. Специфика в том, что устройство позволяет контролировать глубину проникновения микроскопических игл и интенсивность радиочастотного излучения, что обеспечивает индивидуальный подход к каждой женщине.

Плюсы данной процедуры:

Она не требует длительного восстановления, как после операции, и безопасна, имеет минимальные риски и побочные эффекты. Morpheus 8 может использоваться на различных участках тела. “Морфеус 8” сочетается с другими методиками омоложения для усиления эффекта.

Комбинация двух мощных технологий в одной процедуре дает отличный результат, который существенно превосходит результаты при использовании каждой из методик по отдельности.

Минусы “Морфеуса 8”

Конечно, нельзя не сказать и о минусах методики подтяжки лица. Их не так много, но они есть:

Боль. Некоторые клиенты ощущают дискомфорт во время процедуры, даже при использовании местных анестетиков. Цена. Это дорогостоящая процедура (стоимость работы над одной зоной начинается от 30 тысяч рублей). Необходимость повторения. Для достижения наилучшего результата может потребоваться серия процедур. Временные побочные эффекты. Покраснение, отечность, чувство жжения и мелкие синяки сохраняются в течение 2-3 дней после процедуры.

В целом длительность и видимость результатов зависят от индивидуальных особенностей организма.

Польза микроигольчатой RF-технологии

“Морфеус 8” – метод подтяжки лица, который позволяет достичь заметного омолаживающего эффекта без хирургического вмешательства. С его помощью можно добиться:

Улучшения текстуры кожи, которая становится более гладкой и упругой. Сокращения морщинок. Минимизирования рубцов и следов постакне. Уменьшения жировых отложений. Повышения тонуса кожи и достижения лифтингового эффекта.

Благодаря сочетанию двух технологий, фракционного микронидлинга и радиочастотной терапии стимулируются процессы естественной регенерации кожи.

Однако, как и любая другая косметологическая процедура, она требует тщательного подхода и консультации со специалистом. Помните, что красота не только внешние данные, но и здоровье, поэтому выбирайте проверенные клиники и квалифицированных врачей. “Морфеус 8” станет вашим верным союзником в борьбе за молодость кожи, но только при правильном и ответственном подходе.