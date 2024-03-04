Пропутинский политик призвал европейцев не надеяться на победу над Кремлем

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Глава французской партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон выступил против воинственной риторики властей Франции и разговоров о необходимости перевода экономики на военные рельсы. Воображать, что можно победить в войне против РФ — значит быть оторванным от реальности, подчеркнул политик, выступая на конференции под названием «Политический момент: Россия/Украина».

Глава французской партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон выступил против воинственной риторики властей Франции и разговоров о необходимости перевода экономики на военные рельсы. «Если вы перестраиваете экономику на военные рельсы, вы должны определить, с кем вы хотите воевать… Оторванность от реальности — это воображать себе, что можно победить в войне против России», — подчеркнул политик, выступая на конференции под названием «Политический момент: Россия/Украина».

Меланшон также обратил внимание на расходы Франции на военную поддержку Киева. Так, в первый год конфликта страна потратила на военную помощь Украине €1,7 млрд, во второй — €2,5 млрд, а в третий год эта сумма должна вырасти до €3 млрд, в связи с чем многие задаются вопросом о том, где брать эти деньги, предназначенные на закупку вооружений для Киева.

По убеждению политика, военная экономика, в первую очередь, выгодна капиталистам и продавцам оружия. Он напомнил, что новые мощности европейской оборонной промышленности планируют открыть в Германии. Таким образом, никто из членов ЕС не против перевооружения немцев. «Я не согласен на создание так называемой европейской оборонной индустрии, да к тому же базирующейся в Германии. Только этого не хватало», — с негодованием отметил французский депутат.

Подводя итог экономическим последствиям украинского конфликта для РФ и Европы, политик констатировал, что «российская экономика никогда не чувствовала себя так хорошо, как в настоящий момент». Если бы РФ была членом ЕС, то по размеру госдолга она оказалась бы на предпоследнем месте среди других членов блока, заметил Меланшон. По его словам, уровень безработицы в РФ как никогда низок, показатель экономического роста как никогда высок, а национальные резервы составляют от €100 миллиардов до €200 млрд, благодаря непрекращающемуся экспорту нефтепродуктов, которые страна отныне поставляет в ЕС через Индию. «И никто не задаётся вопросом, как это Индия продаёт нам столько нефти, если у них нефти даже нет?» — иронизирует политик.

По его словам, представители французского бизнеса после введения Евросоюзом антироссийских санкций жаловались, что русские научились сами производить многие товары, ранее закупавшиеся в ЕС, а остальную продукцию теперь заказывают из Китая. «Итак, политика экономических репрессий принесла нулевой результат и имела эффект, прямо противоположный тому, что мы хотели сделать», — резюмирует Меланшон.

Лидер французских крайне левых также отметил, что Франция находится в вассальных отношениях с США, которые применяют принцип экстерриториальности права: «это значит, что если вы дышите с американцами одним воздухом, вы им что-то за это должны».

За два года украинского конфликта Западу удалось сделать две вещи: укрепить российскую экономику и улучшить отношения внутри блока БРИКС.

Тем временем, реальной целью США на Украине может быть война на истощение противника — ещё один Афганистан для русских, полагает политик. Чем дольше длится конфликт, тем больше США смогут расширить своё влияние в Европе и тем дольше Америка будет оставаться главным поставщиком природного газа в Европу. «Война с Россией в первую очередь изнуряет Европу, сеет хаос в европейских странах — не в РФ и не в Китае, не в Южной Африке, не в Индии, а у нас, в Европе», — делает вывод политик.