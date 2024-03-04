Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!

Звезды в Манеже

Крупнейшее международное модное событие – Московская неделя моды – набирает обороты. Каждый день на подиумах ЦВЗ «Манеж» и ВДНХ свои коллекции представляют десятки талантливых российских и иностранных дизайнеров. В залах показов можно увидеть и много знаменитостей, в числе которых европейская кинозвезда Орнелла Мути, известная по фильмам «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный». Знаменитая итальянская актриса посетила Московскую неделю моды и рассказала о том, чем ее привлекает российская столица.

На Московской неделе моды Орнелла Мути дала открытое интервью журналу «Москвичка» на котором ответила на многие вопросы, интересовавшие российских зрителей. В частности, она с восхищением отзывалась о Москве и других российских городах.

«Россия мне очень нравится, у меня здесь много близких друзей. И мне невероятно приятно, что в вашей стране ко мне относятся с симпатией и теплотой. Меня радует, что в России меня любят не только мужчины, но и женщины, а это огромный подарок!», – поделилась актриса.

В первом ряду показов можно было увидеть и китайскую актрису Лили Цзи, которая известна ролями в ряде голливудских и китайских блокбастерах, как «Отпетые напарники», «Тихоокеанский рубеж 2», «Похищение» и «Пробуждение насекомых». Но Лили приехала на Московскую неделю моды и как модный амбассадор своей страны, она привезла коллекцию традиционных китайских платьев, чтобы представить культуру Китая в российской столице.

Тренды будущего

На вопрос про стандарты красоты, Орнелла Мути на публичном интервью ответила: «Каждый из нас индивидуален и неповторим. Ты не должен нравиться абсолютно всем. Ты должен нравиться себе в первую очередь». Коллекции дизайнеров Московской недели моды подтверждают мнение кинозвезды о важности поиска своего персонального стиля. При этом бренд LENA KARNAUHOVA продемонстрировал, что его задача не только подчеркивать индивидуальность, но и обеспечивать комфорт, независимо от сезона и погодных условий. Женская линия марки включала платья с декоративными узлами и перехлестами тканей, струящиеся комбинации, целую серию пальто и кардиганов, а также комплекты с рубашками и брюками свободного кроя. Мужские образы составляли куртки, кардиганы, комплекты с накидкой и брюками, футболки классического и сложного кроя, свитера и рубашки.

Показ марки BITTE__RUHE в “Манеже” прошел с участием актрисы нашумевшего сериала «Слово пацана» Елизаветой Базыкиной. Она представила на подиуме сразу два образа: меховое пальто силуэта оверсайз с анималистичным принтом и черное объемное платье с пышными рукавами, в котором девушка закрывала показ. Молодой московский бренд BITTE__RUHE пригласил в настоящее путешествие по актуальным трендам — от нежных русалочьих грёз до мрачной средневековой драмы. Зрителям особенно запомнились облегающие платья в пол и брюки-клёш из нежнейших тканей с сияющими пайетками, кружевные микро-платья и макси-сарафаны создали.

На Международной-форуме “Россия”, в 75-й павильоне ВДНХ в рамках Московской недели моды прошел показ бренда одежды ручной работы OA.CLTH. Эта марка из Самары придерживается концепции устойчивой и экологичной моды. Представленная коллекция продемонстрировала настоящую вневременную актуальность, что поддерживает осознанный подход к потреблению.

Известный российский бренд KISSELENKO из Санкт-Петербурга продемонстрировал монохромную коллекцию преимущественно выраженную в черном цвете. Но благодаря разнице фактур, многослойности и интересным архитектурным формам, образы выглядели разнообразно и заставляли обращать внимание на каждую деталь.

Международная модная сцена

Московская неделя моды – мероприятие мирового масштаба, о чем заявляют и коллекции иностранных дизайнеров. Бренд из Индонезии IRMASARI JOEDAWINATA привез с собой атмосферу далекого и туманного океанического побережья, которое открывалось воображению благодаря плавным линиям силуэтов и прозрачным многослойным материалам. Настроение соленой воды и воздуха поддерживалось нежной природной палитрой, в которой преобладали оттенки розового мела, серого песка, прибрежных камней, морской синевы и тропической зелени.

Бразильский бренд дизайнер AO brand показал на подиуме, как можно гармонично использовать высокотехнологичные материалы, которые держат форму и плотно облегают фигуру. Женственные элементы гардероба, корсеты с завязками, юбки с высоким вырезом и приталенные платья, соседствовали в образах с объемными и закрытыми вещами.

Зарубежные показы продолжили дизайнеры из Туниса и Египта, а в ближайшие дни можно будет увидеть и коллекции марок из Китая, Индии и Коста-Рики. Московская неделя моды демонстрирует удивительное культурное многообразие и развивает сотрудничество между модными индустриями разных стран.