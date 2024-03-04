Рупор кремлевской пропаганды: Уверенный и надежный
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новости политической агитации.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Новости политической агитации.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
04.03 / Оригинальность, гармония, любопытство? Каким главным качеством награжден каждый знак зодиака
04.03 / Разоблачена сеть агентов ЦРУ, которые портили машины китайского производства в России
04.03 / Из-за изменения климата в Шотландии погибло последнее из лохнесских чудовищ
04.03 / «Огненный хаос переплетётся с хором ужаса из тысяч грешных голосов» – Дмитрий Медведев предложил уничтожить Новую Зеландию
04.03 / Врач-гематолог объясняет, что рак крови включает разнообразные опухоли кроветворной и лимфатической систем
04.03 / Промышленное производство в России в январе 2024 года продемонстрировало рост после периода стагнации
04.03 / Пенсионерам предлагают двукратную доплату к прожиточному минимуму за стаж
04.03 / Мнение: «Дело Магнитского». Реанимация
04.03 / Мнение: О самой массовой акции неповиновения в Москве… Путин готовится бежать?
04.03 / Мнение: О первой ласточке… А славно ведь гегемону надавали по щам?
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090