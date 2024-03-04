Врач-гематолог объясняет, что рак крови включает разнообразные опухоли кроветворной и лимфатической систем

Врач-гематолог Юлия Дубинина объясняет, что рак крови включает разнообразные опухоли кроветворной и лимфатической систем. Лейкозы, лимфомы, миелодиспластические синдромы, миелопролиферативные заболевания и миелома – вот основные формы рака крови, уточняет врач.

Среди симптомов рака крови выделяется сильная ночная потливость, которая вынуждает человека менять одежду и постельное белье. Дополнительными признаками могут быть лихорадка с повышенной температурой, самопроизвольное снижение массы тела в течение нескольких месяцев.

Опухоли, связанные с раком крови, также проявляются слабостью, усталостью, зудом, частыми инфекциями, увеличением лимфоузлов, повышенной кровоточивостью и появлением необъяснимых кровоподтеков. Некоторые пациенты также сталкиваются с тромбозом глубоких вен, что вызывает сильные боли в ногах при ходьбе.

Эксперты предупреждают о важности распознавания симптомов рака крови для своевременного обращения к врачу.