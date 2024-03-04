Промышленное производство в России в январе 2024 года продемонстрировало рост после периода стагнации

Промышленное производство в РФ в январе 2024 года продемонстрировало рост после периода стагнации во второй половине 2023 года. Росстат отметил увеличение выпуска на 0,7% по сравнению с декабрем и на 7,6% в годовом выражении, с учетом сезонных факторов.

Однако аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что говорить о восстановлении роста в секторе преждевременно. Они подчеркивают, что для корректной оценки роста необходимо увеличение выпуска не менее двух или трех месяцев подряд. Кроме того, данные Росстата не соответствуют оценкам центра, который использует более узкую корзину товаров производителей с наиболее достоверными данными.

НИУ ВШЭ также отмечает рост производства в январе, но с более низкого уровня и после продолжительной стагнации. Холода способствовали увеличению вклада энергетики в рост промышленного производства.

Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют стагнацию промышленного производства в 2024 году из-за ограничений внешней торговли и слабой динамики добычи. Они также указывают на возможное расширение производства в обработке при высокой загрузке мощностей и нехватке рабочих.

Институт Гайдара выделяет четыре основных риска для сектора в 2024 году: сложность бурения новых скважин из-за зависимости от импортных технологий, дефицит рабочей силы, высокая инфляция и возможные вторичные санкции, которые могут усилить контроль за внешними расчетами и повысить торговые издержки.