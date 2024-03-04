 

Пенсионерам предлагают двукратную доплату к прожиточному минимуму за стаж

04.03.2024, 9:25, Разное
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Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект о введении доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Информация предоставлена ТАСС, ссылаясь на проект. Документ будет направлен для заключения в правительство.

Пояснительная записка подчеркивает, что граждане, накопившие стаж более 30 лет, внесли значительный вклад в социальное и экономическое развитие страны и заслуживают возможности обеспечить себе достойную жизнь. Правила проведения доплаты, а также порядок пересмотра ее размера и индексации, будут установлены Минтрудом.

На 2024 год прожиточный минимум для пенсионеров в РФ составляет 13 290 рублей. Двукратная величина этой выплаты достигнет более 26 тысяч рублей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что целью предложения является обеспечение пенсионеров возможностью не просто доживать, а наслаждаться жизнью: иметь возможность качественно питаться, заботиться о здоровье и путешествовать.

Количество пенсионеров в РФ к концу 2023 года снизилось до 41,1 миллиона человек. Средний размер пенсионных выплат по всем категориям вырос на 7,6% и достиг 20,87 тысяч рублей. Минтруд сообщает, что в 2024 году социальные пенсии в РФ будут проиндексированы на 7,5%.


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