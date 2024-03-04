 

Выступив против Украины, Трамп «похоронил» рейгановских республиканцев

04.03.2024, 7:46, Новости дня
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Сразу два политика Республиканской партии, поддерживающих Украину, демонстрируют одно политическое поражение за другим. Никки Хейли проигрывает Трампу партийные выборы, а сенатор-долгожитель Митч Макконнелл вынужден оставить сенат, так как его позицию по Украине не поддерживают однопартийцы. The Washington Post пишет о конце рейгановских республиканцев-интернационалистов, столкнувшихся с выступившим против Украины Трампом.


AP

Кандидат в президенты Никки Хейли и спикер сената Митч Макконнелл «ведут проигранные сражения», пытаясь вернуть Республиканскую партию к идеям рейгановской эпохи, констатирует The Washington Post. Президентство Трампа навсегда изменило партию, просто одни изменения уже стали общепринятыми, например, протекционизм вместо свободной торговли, а другие ещё нет.

Ключевое противоречие проходит в партии сейчас по внешней политике. Часть партии, как, например, Макконнелл и Хейли, всё ещё верят в рейгановский интернационализм и максиму «разрушьте эту стену», но всё больше партийцев выбирают трамповское «Америка прежде всего».

Издание отмечает, что Хейли с её любовью говорить о «мире в огне», выступающая за помощь Киеву, проигрывает один штат за другим. «Она набирает голоса — 20, 30 или даже 40 процентов в штатах, где она выступала, — но она не выигрывает в спорах». Как бы она ни отстаивала свою позицию, «мало что указывает на то, что она может сейчас или в ближайшем будущем остановить внутренний поворот внутри своей партии».

Макконнелл, избранный в сенат США в 1984 году и сформировавшийся как политик при Рейгане, в этом году объявил, что оставляет пост лидера республиканцев в сенате после рекордно долгого руководства, в том числе и потому, что не имеет поддержки у своих коллег-сенаторов. «Когда сенат одобрил пакет на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других союзников США, Макконнелл проголосовал за, но 26 его коллег-республиканцев проголосовали против».

Украина стала «одной большой проблемой, которая отделяет и Макконнелла, и Хейли от Трампа», и республиканские праймериз и голосование в палате представителей говорят о перевесе на стороне Трампа в дискуссиях об этой проблеме. Поэтому «когда один объявляет о своём уходе с поста лидера большинства, а другая размышляет о том, что произойдёт после «супервторника», становится ясно, что они выступают от имени Республиканской партии, которая почти не существует в мире Трампа».


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