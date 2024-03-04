Депутат от «Непокорённой Франции» выступила против войны с Россией

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Депутат «Непокорённой Франции» Клеманс Гетте сказала в интервью France inter, что её партия выступает против войны с Россией и не поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Гетте и её сопартийцы считают, что Франция должна направить все усилия на мирные переговоры в рамках ОБСЕ.



AP

Депутат «Непокорённой Франции» от Валь-де-Марн Клеманс Гетте сказала в интервью France inter, что её партия выступила притив войны с Россией. Как и все вокруг, Гетте была в шоке от заявления президента Макрона о возможной отправке войск на Украину. По её предположениям, он импровизировал, потому что на следующий день союзники в Европе и НАТО поспешили откреститься от таких планов.

Французскому лидеру не стоило делать такие заявления по этому вопросу, уверена Клеманс Гетте. Она отмечает, что сейчас главная задача — начать переговоры между Украиной и Россией. «Именно на переговоры по мирным условиям Франция в данный момент должна направить все свои усилия», — указывает депутат. Её сопартийцы считают, что в этом должна помочь ОБСЕ, куда входят Россия, Украина и члены Евросоюза.

Клеманс Гетте также напомнила, что «Непокорённая Франция» в полном составе возражает против вступления Украины в ЕС и НАТО. По их мнению, пока Киев не выполнил необходимые для этого условия. Украина не отвечает необходимым критериям в сельском хозяйстве и социальной сфере. «Кроме того, это плохая идея из-за войны», — подчеркнула депутат в интервью France inter.