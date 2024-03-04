Аки Каурисмяки на все времена

В первые дни весны так хочется тепла и мира!

Вот почему сегодня – и всегда – нам нужен Аки Каурисмяки: он не стремится поразить воображение, но согревает душу. На 6 марта рыбинский киноклуб «Современник» выбрал его новую коми-драму «Опавшие листья».

– Двадцатая полнометражная картина 66-летнего финна – из тех, которые можно назвать моментальной классикой, – утверждает известный кинокритик. – Этот фильм останется в истории кино надолго – возможно, навсегда.

«Опавшие листья» (Kuolleet lehdet) – это его пятый полнометражный фильм, претендующий на Золотую пальмовую ветвь после фильмов «Вдаль уплывают облака» (1996), «Человек без прошлого» (обладатель Гран-при 2002 г.), «Огни городской окраины» (2006 г.) и «Гавр» (2011 г.).

Время действия фильма – 2022/23 г.г. – помечено радиосводками с Украины.

По словам режиссера, «Опавшие листья» – это четвертая часть трилогии о рабочих. Предыдущими фильмами были «Тени в раю», «Ариэль» и «Девушка со спичечной фабрики». Фильм рассказывает историю двух одиноких людей, которые случайно встречаются в ночном Хельсинки, пытаясь найти первую, единственную и последнюю любовь в своей жизни. Главные роли сыграли Алма Пёюсти («Туве», «Голая бухта») и Юсси Ватанен («Неизвестный солдат», «Лесной великан»). Фильм снимался, главным образом, в хельсинкском районе Каллио.

– Но даже при таких сложных геополитических проблемах… Каурисмяки, – по мнению Нины Ромодановской (ProfiСinema ), снял – потрясающе человечный фильм о двух одиноких людях, их случайной встрече и последовавших за ней преградах в отношениях, которые они несмотря ни на что так трепетно пытаются построить.

– Мне показалось, что этому чертову миру сейчас особенно нужны истории о любви! – сказал режиссёр на пресс-конференции, пояснив, что только любовь сможет стать «лучшим противоядием от глобальных конфликтов». Так что идёмте в среду в 18 часов в ОКЦ.