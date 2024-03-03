Мнение: Великая когда-то Британия опустилась до жалкого состояния

1. Егор Холмогоров пишет, что по западной логике следовало бы отобрать лишние территории не у России, а у Канады (ссылка):



Когда вы в очередной раз слышите от наших русофобов или читаете в западной публицистике пассажи о России, которая занимает огромную неэффективно используемую территорию, – вспомните о Канаде.

Канада – член западного блока, G7, НАТО, ожесточенный враг России и заповедник украинского нацизма.

Страна занимает 10 млн. кв. км. Это вторая по территории страна мира.

В ней живет при этом жалких 40 млн. человек. 37 место в мире.

Плотность населения – меньше 4 чел. на кв. км. 188 место в мире.

Это вдвое меньше чем в России. В 7 раз меньше чем в европейской России и лишь чуть больше чем в нашей Сибири (3 чел).

Подавляющее большинство населения Канады размазано вдоль границы с США, на широте нашего Краснодара.

Лишь 3 города с населением свыше 100 тыс расположены на широте Тамбова и южнее Тулы.

На широте Санкт-Петербурга и Магадана в Канаде находится город Черчилль, “мировая столица белых медведей” с населением 870 человек.

Всю остальную территорию страны канадцы, в большинстве своем англичане, захватили у индейцев и эскимосов, при этом хозяйственно и для заселения не используют, хотя там вместились бы десятки городов миллионников и сотни миллионов населения.

Пока на этом свете существует Канада, любые разговоры о “неэффективной России, которая занимает слишком много земли и не может её заселить” лишены всякого смысла.

Схожая ситуация с Австралией (ссылка) и Новой Зеландией (ссылка) – крайне слабо заселёнными, но при этом, в отличие от России, тёплыми странами.

Добавлю для прояснения контекста, что западная логика не только лицемерна, как показал господин Холмогоров, но и в принципе не имеет значения. Даже если бы России принадлежали 99% земного шара, а британцы ютились бы на территории размером с Монако, это не давало бы британцам ни малейших прав на наших земли. Хотят отобрать у России то, чем мы «несправедливо» владеем? Пусть приходят в гости, можно прямо с оружием. Добрый русский доктор охотно сделает британцам прививку от жадности на очередные 100 лет.

2. Большая статья на Руксперте посвящена правителям Англии, краткому описанию их достижений и неудач (ссылка). История у Англии богатая, так что правителей получилось много.

Ещё в Средние века Англия была центром нескольких империй, границы которых простирались далеко за пределы острова Великобритания. Менее известна из них так называемая Империя Северного моря, существовавшая в 1013-1042 годах, когда на английском троне сидели датские короли:

Более известна развернувшаяся во времена Крестовых походов с 1154 по 1214 годы Анжуйская империя, образованная в результате династических браков:

После смерти отца Жоффруа V Плантагенета в 1151 году его сын Генрих [сын английской королевы Матильды, внучки Вильгельма Завоевателя Нормандского] получил в наследство большую территорию: графства Мэн, графства Анжу, Турень, а также герцогство Нормандия. В 1152 году после брака с Алиенорой Аквитанской (бывшей супругой французского короля Людовика VII) его владения увеличились. Алиенора владела большой территорией в Южной Франции: герцогствами Аквитания и Гасконь, графством Пуатье, в вассальной зависимости от неё находились графства Ла-Марш, Перигор, Овернь, а также виконтство Лимож. Кроме того, после смерти в 1154 году английского короля Стефана Генрих под именем Генрих II был признан королём Англии, став родоначальником династии Плантагенетов, различные ветви которой правили Англией до 1485 года.

Именно за развал этой самой империи король Иоанн Безземельный, у которого французский король Филипп II Август отобрал владения на континенте, получил своё прозвище. Впоследствии, во время Столетней войны, в конце XIV-XV веков английские короли вновь завоевали себе значительные куски территории Франции (а также успели покорить к этому времени Уэльс и Ирландию):

3. Сейчас Британии не до империй, хотя британские политики и ведут себя так, будто на дворе не 2024, а 1924 год. Реальность раз за разом щёлкает их за это по носу. К счастью для человечества, современная Британия – лишь бледная тень грозной «владычицы морей» прошлого.

Королевский флот, основа британского морского могущества, пребывает ныне в плачевном состоянии. Хуситы в Йемене свободно топят британские гражданские суда и дырявят ракетами британские эсминцы. Оба британских авианосца намертво погрязли в ремонте, который обещает стать вечным. Недавно начались ещё и проблемы с подводным ядерным флотом (ссылка):

Британия провалила ещё одно испытание атомной подводной лодки после того, как ракета «Трайдент» «резко дала осечку» и упала в океан <…>

Министерство обороны (МО) подтвердило «произошедшую аномалию» во время учений, которые прошли 30 января на борту атомной подводной лодки HMS Vanguard.

Trident 2 успешно «покинул подводную лодку», но его ускорители первой ступени не загорелись, а 58-тонная ракета «просто шлепнулась» в океан рядом с судном и затонула, сообщил The Sun анонимный источник. <…>

Министр обороны Грант Шэппс во время инцидента находился на борту 150-метрового судна.

Что же, министру повезло, что ракета не упала обратно на подлодку. Интересно, сколько ядерных ракет смогут сбить британские ПВО, если кто-нибудь выпустит по острову, допустим, сотню-другую носителей? И смогут ли британцы ответить на этот удар, выпустив из шахт и подлодок хотя бы одну ракету по своему гипотетическому противнику?