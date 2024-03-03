Немецкие политики усомнились в благонадёжности канцлера после инцидента с прослушкой

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Ряд немецких политиков критически высказались о канцлере Германии после инцидента с прослушкой генералов бундесвера, пишет телеканал Das Erste. Они требуют, чтобы Шольц объяснил, почему он оправдывал отказ от поставки ракет Taurus на Украину ложной информацией, а также не исключают создания комиссии по расследованию этого вопроса.



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После скандала с прослушиванием немецких генералов звучат призывы к улучшению мер безопасности — и размышления о создании комиссии по расследованию в бундестаге, что ставит под вопрос благонадёжность канцлера, отмечает Das Erste.

«Эти сообщения обескураживают в двух отношениях, — заявил представитель ХСС Александр Добриндт. — С одной стороны, очевидно, что разговоры, имеющие отношение к безопасности, прослушиваются русскими, а с другой — что федеральный канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus с помощью искажения информации». Добриндт потребовал, чтобы канцлер Шольц объяснился перед бундестагом. По его мнению, в этой ситуации не исключено создание комиссии по расследованию.

Политик ХДС Родерих Кизеветтер также считает, что необходимо прояснить, «почему федеральный канцлер публично делает ложные заявления, когда говорит о необходимости участия немецких военных на месте».

Эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген придерживается того же мнения. Он заявил, что имидж Шольца понёс серьёзный ущерб: «Возникает вопрос, почему российская секретная служба и, возможно, даже вышестоящие инстанции наносят федеральному канцлеру столь серьёзный ущерб, публикуя этот разговор прямо сейчас».

Как напоминает немецкий телеканал, ранее Шольц оправдывал свой отказ от поставок ракет Taurus тем, что тогда Германия может быть втянута в войну. В опубликованном разговоре четыре офицера, включая командующего ВВС Инго Герхартца, обсуждают сценарии развёртывания немецкой крылатой ракеты, если она всё-таки будет доставлена на Украину.