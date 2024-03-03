Мнение: СССР опередил своё время, и почему это было преступлением

Когда говорят, что «технология опередила время», ничего лестного за этим не стоит. Если бы полководец Суворов отстал от жизни, то есть одел бы солдат в медные доспехи и вооружил копьями по гомеровской моде, Екатерина II немедленно отправила бы его в отставку. Однако если бы Суворов «опередил своё время», попытавшись заказать у кузнецов танки с самолётами, его ровно так же сочли бы душевнобольным.

Настоящий Суворов использовал военные технологии, которые не отставали от своего времени и не опережали его, а точно соответствовали историческому моменту. Ремарка «он опередил своё время» — утешение для неудачников, которые начали класть на крышу рубероид, когда под дом ещё только-только вырыли котлован. Мечтать, планировать и исследовать — это одно. Жечь огромные ресурсы на безуспешные попытки воплотить несуществующие ещё технологии будущего в реальность — совершенно другое. Это или глупость, или преступление, в зависимости от того, за чей счёт проходит эксперимент.

В 1947 Сталин начал строить железную дорогу из Чума в Игарку, печально известную также как «Арктический БАМ», «Трансполярная магистраль» и «Строительство 503». Проект, как говорят коммунисты, «опередил своё время», поэтому заключённые с кирками и лопатами, работающие по технологиям древнего Египта, не смогли победить вечную мерзлоту. За несколько лет в тундру ухнули 42 млрд рублей, астрономическую для СССР сумму. Для сравнения — на советскую космическую программу (от первых чертежей и до запуска Гагарина в космос) ушло меньше.

Сколько на Арктическом БАМе погибло строителей, определить сложно: насколько я знаю, подробные данные не рассекречены.

С одной стороны, до Хрущёва в СССР был тотальный провал со снабжением, так что на больших стройках не было нормальной тёплой одежды, достаточного питания, адекватной медицины и удовлетворительных бытовок. Чтобы проникнуться духом эпохи, рекомендую почитать про Кузнецкстрой — другой сталинский проект, на котором работали свободные советские люди (ссылка). Если коротко: рабочие жили в норах, как хоббиты, и в столь жутких условиях, что даже поэт Некрасов стал бы ярым монархистом, если бы хоть одним глазом осмотрел советский быт.

К заключённым советские власти относились ещё хуже. Если учесть, что Трансполярная магистраль шла через регионы, где минус 50 фиксировали каждую зиму, жертв точно было много. С другой стороны, примерно к 1949 смертность заключённых ГУЛАГа снизилась в 3-15 раз по сравнению с предыдущими годами, так как их всё же начали кое-как кормить и одевать. Полагаю, пока архивы не рассекретят, хотя бы приблизительно подсчитать цену Арктического БАМа в человеческих жизнях мы не сможем.

Сейчас, в 2024, мы уже знаем, что вождь мыслил в правильном направлении — России действительно необходима сеть железных дорог на севере. Однако Трансполярная магистраль «опередила своё время», и потому стала не великим достижением, а бессмысленным разбазариванием денег и человеческих жизней. Причудливый контраст: за разбазаривание мешка с брюквой при Сталине легко можно было уехать в лагеря на 10 лет «без права переписки», то есть получить пулю в грудь. За разбазаривание 40 млрд народных денег и неизвестного количества жизней советских граждан сам Сталин получил прижизненное обожествление и репутацию сильного правителя на страницах некоторых учебников истории.

Если смотреть шире, то технологией, «опередившей своё время», был и весь ленинско-сталинский СССР. Многие пишут сейчас: да, эксперимент 1917 года провалился, но ведь это наше будущее, и если не в 21-м веке, то уж в 22-м веке мы точно построим коммунизм. Повторюсь: вот это и было главным преступлением большевиков. Они подожгли и пустили под откос нашу огромную империю, безуспешно пытаясь воплотить в натуре технологии, которые дозреют (если вообще дозреют) только через несколько веков.

Конечно, науку надо развивать. Даже если часть опытов Королёва оказалась неудачной, его не следовало отправлять в лагерь со сломанной на допросах челюстью. Учёные и инженеры имеют право мечтать, имеют право ставить эксперименты, имеют право раз за разом утыкаться в тупики. Надо разрабатывать все технологии: и коммунизм, и телепортацию, и гибрид арбуза с тараканами, который разрезаешь, а из него семечки сами разбегаются. Проблема опережения времени сводится в итоге к одному-единственному вопросу — «кто за это будет платить».

Если учёный скрещивает арбуз с тараканами за свой личный счёт, на дачном участке, проблемы нет. Если учёный работает или на грант, или на бюджетные деньги, тоже всё в порядке — внутри выделенного ему загончика пусть опережает время хоть на 1000 лет. Проблемы начинаются, когда учёный начинает жить по заветам Владимира Ильича, то есть избивает городовых, взрывает полицейские участки и грабит банки, чтобы заставить в итоге работать над гибридными арбузами всю страну.