На Android-смартфонах появится биометрический сенсор Polar ID

Metalenz и Samsung представили на MWC 2024 инновационную технологию разблокировки смартфона по лицу для систем Android, пишет издание Android Police.

Новое изобретение, разработанное стартапом Metalenz, базирующимся на базе Гарвардской лаборатории, носит название биометрического сенсора Polar ID. Эта концепция включает в себя захват света, отражаемого от лица, с последующей идентификацией.

По словам специалистов, Polar ID может стать альтернативой технологии Face ID в устройствах iPhone. В то время как последняя проецирует точечную матрицу на лицо пользователя для идентификации, Polar ID захватывает отраженный свет, создавая уникальный образ лица.

Инженеры Metalenz отмечают, что Polar ID более экономичен по сравнению с существующими методами, такими как Face ID, и занимает меньше места в устройстве. Они предполагают, что биометрические сенсоры на основе захвата поляризованного изображения появятся в смартфонах не ранее 2025 года.